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حساء الكينوا مع الخضراوات

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حساء الكينوا مع الخضراوات حساء الكينوا مع الخضراوات

الإثنين 30-06-2014 11:14

المقادير

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

نصف كوب من البصل المفروم ناعماً

نصف كوب من الكرفس المفروم ناعماً

كوب من الجزر المقطّع إلى مكعّبات صغيرة

كوب من البطاطس المقطّعة إلى مكعبات صغيرة

7 أكواب من مرق الدجاج

كوب من الكينوا

رشّة من الملح

رشّة من الفلفل الأسود

طريقة التحضير

1 يُضاف، في قدر توضع على نار متوسّطة، زيت الزيتون. ويُقلى فيها البصل المفروم. ثم، يُضاف إلى البصل، كلّ من الكرفس والجزر والبطاطس، ويقلّب هذا الخليط لبضع دقائق.

2 يُسكب مرق الدجاج في القدر، ويُترك حتى يغلي.

3 تُضاف الكينوا، بعد غسلها وتصفيتها جيّداً، إلى هذا الخليط، مع التقليب المستمرّ، ثم يُنثر الملح والفلفل الأسود.

4 يُترك هذا الخليط على نار متوسّطة حتى تنضج الكينوا والخضراوات، وذلك لـ15 دقيقة، على الأقل. ويُقدّم هذا الحساء ساخناً.

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سيدتي