"البني" بثمار البحر مع صلصة "البشاميل"

المقادير

3 ملاعق من الزبدة

حبّة متوسّطة الحجم من البصل المفروم

حبّة من الفلفل الملوّن المقطّع إلى مكعّبات

كوب من الكلمار

كوب من الروبيان

ملح وفلفل أسود، حسب الرغبة

كوبان ونصف الكوب من المعكرونة "البني" Penne المسلوقة

كوبان من صلصة "البشاميل"

كوب من جبن "موزاريللا"

طريقة التحضير

1 تُضاف، إلى قدر توضع على نار متوسّطة، الزبدة. يُقلّب البصل والفلفل الملوّن فيها، ثم، يُضاف الكلمار والروبيان. وتبقى هذه المكوّنات على النار لـ5 دقائق، ثم يُنثر الملح والفلفل الأسود عليها.

2 تُفرد نصف كميّة المعكرونة في صينيّة خاصّة بالفرن، ويُفرد خليط ثمار البحر فوقها، يعلوه النصف الثاني من المعكرونة، ويُغطّى بصلصة "البشاميل"، ثم يُوزّع الجبن على السطح.

3 تُدخل الصينيّة إلى الفرن لـ10 دقائق. ويُقدّم هذا الطبق ساخناً.

كيف تُعدّين صلصة "البشاميل"؟

يُذوّب 60 غراماً من الزبدة، قي قدر توضع على نار متوسّطة إلى عالية، ثم يُضاف ثلث كوب من الدقيق إليها، ويُطهى لدقيقة أو دقيقتين، أو حتى تصدر الفقاقيع منه. ثم، تُنزع القدر عن النار، وتُضاف 4 أكواب ونصف الكوب من الحليب السائل إليها، مع التحريك بين الفينة والأخرى، حتى يتشكّل خليط ناعم. تُعاد القدر إلى النار، وتُحرّك هذه المكوّنات بواسطة ملعقة خشب، لمدّة تتراوح ما بين 10 و12 دقيقة، أو حتى يغلي هذا الخليط ويصبح ثخيناً. يُنزع عن النار، ويُخلط مع 75 غراماً من جبن "بارميزان" وربع ملعقة صغيرة من الملح والقليل من بشر جوزة الطيب.