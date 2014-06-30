عيشي أجمل اللحظات وأحلاها من خلال التنويع في الأطباق التي سوف تقدّمينها لضيوفكِ والتي سوف تتألف من تونا "حدائق كاليفورنيا جولد تونا المتماسكة " حتى بعد الطهي، وذلك لخضوعها لمعايير عالية جداً في الجودة، بالإضافة الى أنها مستخرجة من أفضل أنواع سمك "التونا".

وإحرصي على مشاركة كامل أفراد أسرتكِ الذكريات الجميلة مع "حدائق كاليفورنيا جولد تونا المتماسكة " حتى بعد الطهي عندما تتذوّقون قطع "التونا" الشهية في أطباقكِ المنوّّعة والمميزة ومنها فطائر التونا.

المقادير:

- ملعقتان كبيرتان من الخميرة

- 75 غرام من الزبدة المذوّبة أو السمنة

- 1 كوب ونصف من الحليب

- 3 اكواب ونصف من الدقيق

- ملعقة كبيرة من الملح

مقادير الحشوة:

- 400 غرام من التونا " حدائق كاليفورنيا جولد تونا المتماسكة" حتى بعد الطهي

- هريسة (جاهزة أو محضّرة في البيت) للنكهة

- 1 كوب من الزيتون

للتزيين:

- 1 بيضة مخفوقة

- حبّات البركة

طريقة التحضير:

1- توضع الخميرة مع الحليب الساخن،ويترك المزيج جانباً.

2- تضاف الزبدة الى المزيج ويترك ليبلغ درجة حرارة الجو.

3- يوضع الدقيق والملح في الوعاء مع الزبدة والحليب، ويعجن المزيج جيداً للحصول على عجينة متماسكة وليّنة.

4- تترك العجينة حتى ترتاح لمدة ساعة ونصف.

5- يفرّغ السائل من علب التونا، وتهرس بواسطة شوكة وتنكّه بالهريسة.

6- تفرم حبوب الزيتون وتضاف الى مزيج التونا والهريسة، وتخلط جيداً.

7- تفرد العجينة الى 4 كريات متساوية، ثم تقسم الكريات الى 8 مثلثات.

8- يوضع مقدار ملعقة صغيرة على قاعدة المثلثات وتلفّ العجينة لتصبح على شكل هلال.

9- تصف الخبيزات في الصينية على ورق الخبز، وتدهن بزلال البيض وترشّ عليها حبّات البركة.

10- تترك الصينية في مكان دافئ لمدة نصف ساعة.

11- توضع الصينية في وسط الفرن على حرارة 225 درجة لحوالي 15 دقيقة وتخبز حتى يصبح لونها ذهبياً.

12- تقدّم فطائر التونا "حداق كاليفورنيا جولد تونا المتماسكة" حتى بعد الطهي ساخنة.

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