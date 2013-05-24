أهالى قرية جدة يهددون بقطع طريق الخارجة- باريس لتعطل آبار الرى

أعلن عدد من أهالى قرية جدة التابعة لمركز باريس بالوادى الجديد عن قيامهم بقطع الطريق الرئيسى الواصل بين منطقة شرق العوينات ومدينة الخارجة، صباح غد السبت، وذلك اعتراضا على تعطل بئر جورمشين 18، وتهديد زراعاتهم وثروتهم الحيوانية بالمنطقة بالجفاف والنفوق، واستيائهم من رد اللواء طارق مهدى، محافظ الإقليم، الذى لم يتدخل لحل المشكلة عندما شرح له بعض المستفيدين من البئر أبعادها، وهو ما جعلهم يرفضون لقاء لجنة آبار الرى التى ستعقد لقاءاتها غدا بمزارعى مركز باريس لحل مشاكل آبار الرى بزمام المنطقة.

وقال أشرف عبد الفتاح، أحد المستفيدين من البئر المعطل، لـ"اليوم السابع"، إنهم يعانون من كثرة أعطال هذا البئر، ويتحملون تكاليف الونش الذى يقوم بإصلاح الطلمبة ورفع المواسير، وهو الأمر الذى يتكرر بصفة دورية أسبوعيا، وخاصة أن هذا البئر قد أصبح منتهى الصلاحية بعد مرور 30 عاما على حفره، وأن عمليات الإحلال والتجديد التى تجرى للبئر غير مجدية، مؤكدا على أن أسلوب المحافظ فى التعامل معهم هو ما دفعهم لتصعيد الموقف بقطع الطريق دون اعتبار لما يترتب على ذلك من نتائج.