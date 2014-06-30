اكتشفي من هي النجمة السورية من عينيها!

يعكس المكياج شخصية كلّ امرأة، وتحديداً مكياج العيون، الذي ينقل الجمال الخفي ويمنح الوجه إشراقاً وجاذبية. وبما أنّ الممثلات السوريات يتقنّ مكياج عيونهنّ، اخترنا لك 4 نجمات سوريّات، تتميز كلّ واحدة منهنّ بمكياج خاصّ بها، حتى أصبح بإمكانك معرفة صاحبة العينين من مكياجها.

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1. نسرين طافش مكياج عيون ناعم

تشتهر نسرين طافش بالمكياج الناعم مع الظلال الخفيف. وإذا أردت تطبيق هذا المكياج، عليك الانتباه إلى طريقة دمج الظلال، كي يبدو طبيعياً. ضعي لوناً فاتحاً على العظمة، تحت الحاجب، ثمّ استخدمي الألوان الداكنة على المناطق المجعّدة، من الزاوية الخارجية باتجاه الزاوية الداخلية، شرط أن تليق بعينيك وتتناسق والألوان الفاتحة التي سبق لك أن استخدمتِها. وفي النهاية، امزجي الألوان بدقة. لتطبيق الكحل، يُمكنك استخدام قلم الكحل التقليدي، مع القليل من الماسكرا على الرموش، العليا والسفلى، للحصول على نظرة مميّزة وساحرة.

2. جومانا مراد وخدعة تكبير العين

لست مضطرّة سيدتي إلى وضع الظلّ الأبيض على جفنيك، إذا كنت تريدين تكبير العين. يمكنك اتباع طريقة جومانا مراد في استخدام القلم أو الظل الأبيض، عند الزوايا الداخلية من العينين. ستبدو عينك مفتوحةً وأكثر إشراقاً. وعلى الفور، ستلاحظين الفرق مع عيونٍ أكبر. أمّا بالنسبة إلى الماسكرا، فلا يجب أن تكثري منها، ولا أن تلفّي رمشَيك كي لا تجعل عينك تبدو صغيرة.

3. ديما بيّاعة: مكياج عيون بالأي لاينر المجنّح

إذا كنت تحبّين الأي لاينر المجنّح، وتريدين تطبيقه بسهولة على طريقة ديما بياعة، فارسمي خطاً منقطاً على طول الرمش، من الجفن العلوي، وتأكّدي من أن النقاط قريبة من بعضها ومن الرموش. ثمّ اربطي النقاط للحصول على خط مستقيم، غير متعرج. وانتبهي، إذ يجب أن تبدئي من الزاوية الداخليّة حتى الزاوية الخارجية للعين. بعد الانتهاء من الخطّ الرئيسي، أضيفي الجناح على الشكل التالي، وامسكي طرف خطّ الآي لاينر من الزاوية الخارجيّة، وعودي به إلى الداخل قليلاً، حتى خطّ الرموش؛ وبذلك تحصلين على الأي لا ينر المجنح العصري الذي يُناسب السهرات.

4. جيني أسبر والمكياج العربي القوي

المكياج الذي تتبعه جيني يُناسب المرأة العربية، التي تتميّز بعينين كبيرتين، وتُحبّ إبرازهما تحديداً في سهرات العيد. لتطبيق هذا المكياج ننصحك بالابتعاد عن الألوان التي لا تليق ببشرتك، وبذلك تحافظين على جمال اللون الأسود والأي لاينر العربي. كما يُمكنك إضافة بعض الرموش لتكبير العين أكثر وتحقيق النظرة المطلوبة.

من هي النجمة السورية التي تفضلين طريقتها في تطبيق مكياج العيون؟

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