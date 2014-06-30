ما لك وما عليك خلال رمضان

لا ترادف إفطارات رمضان المغالاة في تناول كمّ ونوع الطعام!

مركز التغذية Low Cal Diet Clinic يُسلّط الضوء على ما هو لك وما عليك، خلال هذا الشهر الفضيل:

1- إحرصي على...

• تناول السحور

يُعتبر السحور أهمّ وجبة خلال شهر الصيام، ويجب أن تحتوي على:

1- النشويات، كالخبز الضروري لإمدادنا بالطاقة البطيئة خلال ساعات الصيام الأولى والتخفيف من الشعور بالجوع.

2- البروتين والكالسيوم، كالحليب ومشتقاته.ويُفضّل أن تكون خالية من الدسم، إذ إنّ الدسم الموجود فيها مشبع، ويؤثر سلباً في معدّل "الكوليسترول"، ولاسيما السيّء منه.

3- الألياف، كالخضر والفاكهة، ممّا يُساعد في تليين المعدة ومحاربة الإمساك.

• الماء: اشربي كميّة كبيرة من الماء، في الفترة الممتدّة ما بين الإفطار والسحور، لتجنّب الجفاف. لذلك، يُنصح بالابتعاد عن المشروبات الغنية بالكافيين، كالقهوة والشاي والمشروبات الغازية، إذ إنّ الكافيين مادة مدرّة للبول.

2- تجّنبي...

• الإفراط في تناول الطعام، إذ إن عمليّة الأيض تتباطأ حتى تتكيّف مع قلّة الطعام، كما يستعمل الجسم بطريقة فعّالة مخزونه من الدهون في أوقات الجوع. والجدير بالذكر أنّ نوعيّة طعام، بكميّة أقلّ من العادة، كافية لإبقاء الصائم بحال صحيّة ونشيطة.

• زيادة وزنك، خلال هذا الشهر.أمّا إذا كنت تعانين أصلاً من زيادة الوزن، فرمضان هو الوقت الأمثل لخسارة هذا الوزن.

• التدخين، إذ إنّه يؤثر سلباً في امتصاص جسمك للمعادن والفيتامينات.

نصائح هامّة:

• استهلّي فطورك بحبّة من التمر، لاحتوائها على سكر سريع الامتصاص والألياف والماغنيزيوم.

• احرصي على تناول الطعام بتأنٍّ، لتفادي الشعور بالحرقة وزيادة "الأسيد" في المعدّة.

• أكثري من تناول الألياف لتفادي زيادة "الأسيد" في المعدّة، مع اعتماد النشويات كحبوب القمح الكاملة (الخبز والأرزّ والمعكرونة والحبوب).

• احرصي على أن يحتوي الإفطار على كميّة عالية من الخضر (في الحساء والسلطة واليخنة)، وذلك لتعويض المعادن التي خسرتِها خلال النهار بسبب التعرّق، كما التقليل من السعرات الحرارية المستهلكة، إذا رغبت في خسارة وزنك الزائد.

• ابتعدي عن الطهو بالدهون المشبعة، كالسمن والزبدة.

• اعتمدي طبقاً رئيساً واحداً، لتفادي الإفراط في الطعام.

• تجنبي تناول المعجنات والمقالي كمقبلات، بل يُفضّل اعتماد الخضر أو حتى المعجنات أو البروتينات المعدّة بطريقة صحيّة وبكميّة مقبولة.

• تناولي الفتوش الذي يُحافظ دائماً على طعمه اللذيذ، حتى لو لم يحتوِ على الخبز المقلي.

خاص بالحلويات...

ولا تحلو الأمسيات الرمضانية من دون طبق الحلويات، ولا سيما العربية، ولكن...

• تحلّي بالوعي، عند تناول صنوف الحلويات.

• تذكّري أن هذا النوع من الأطعمة غني بالسعرات الحرارية، وكذلك بالدهون المشبعة (لاحتوائه على الزبدة والكريما والعجين والسمن والحليب)، ممّا يزيد خطر ارتفاع نسبة الدهون في الدم، وكذلك معدل "الكوليسترول" السيء.

وأخيراً، يُمكن للصائم القيام بنشاط جسديّ خفيف ليساعده في الحفاط على نشاطه.

وبتنظيم الوجبات يتسنى للصائم القيام بمهامه اليومية والتفرّغ للعبادة في نفس الوقت.

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