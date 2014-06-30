3 خلطات منزليّة تعالج الإمساك في رمضان

الإمساك مشكلة شائعة في رمضان، تنتج عن عوامل مختلفة، لعلّ أبرزها:الخمول وقلّة الحركة والشدّة (السترس) والبعد عن استهلاك الألياف.

خبير العلاجات الطبيعيّة كلود سعد، يزوّد قارئات "سيدتي نت" بخلطات ثلاث طبيعيّة، يمكن إعدادها منزلياً، للتخلّص من هذه المشكلة:

1- قومي بغلي كوب كبير من الماء، ثم أضيفي إليه ملعقة صغيرة من كلّ من:الورد الجوري والبابونج والنعناع واليانسون والشمر، مع نقعها فيه لمدّة 5 دقائق.ثم، أضيفي ملعقتين من دبس الخروب لتحليته، وتناوليه كلّ يوم، قبل وجبة الإفطار.

2- قومي بنقع 4 حبات من الخوخ المجفّف و4 حبات من التين المجفّف وحبين من المشمش المجفّف وحبة من الكيوي المجفّف وقطعتين صغيرتين من الزنجبيل المجفّف، بالماء، لمدة 24 ساعة.ثم، صفّي هذا الخليط، وأضيفي إليه ملعقة من العسل وربع ملعقة من عصير البرتقال، واشربيه بعد الإفطار.

3- قومي بخلط ملعقتين كبيرتين من دقيق الشوفان، مع ملعقتين كبيرتين من شعر دقيق القمح، في كوب من الماء.قلّبي هذه المكوّنات على نار هادئة، لمدة 5 دقائق، ثم أضيفي إليها العسل، قبل شربها دافئةً.

5 نصائح من "سيدتي نت":

- استجيبي الى إشارات جسمك فوراً، عند الشعور بالحاجة إلى التبرّز، وخصّصي نحو 5 دقائق للأمر.

- مارسي الرياضة أو قومي ببعض النشاطات المنزليّة خلال اليوم، لأن الحركة تساعد على تصريف المصران وقلّتها تؤدي الى كسل الأمعاء.

- إبتعدي، قدر الإمكان، عن الضغط النفسي والتوتر، لأنهما يسبّبان الإمساك.وحاولي أخذ قسط من الراحة، إذا شعرت أنكِ بحاجة إليها.

- إتبعي أنظمة غذائية صحيّة غنية بمصادر الألياف المتمثّلة، في:الفاكهة والخضر والحبوب الكاملة والقمح الكامل والشوفان.

- توقفي عن تناول حليب البقر، إذا كان يتسبّب لكِ بمشكلة، وإستعيضي عنه بحليب الصويا.

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