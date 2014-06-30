بالفيديو:نادين ضاهر تُساعدك في ترتيب المائدة الرسميّة

لا تقتصر دعوات الإفطار في رمضان على الأهل والأصدقاء، بل يُمكن أن تكون رسميّة.

خبيرة "الإتيكيت"، نادين ضاهر، تُطلعك على كيفيّة ترتيب المائدة الرسميّة، بشكل أنيق وسهل، وفق الخطوات التالية:

- احرصي على أن يكون الطبق الرئيس الخاص بكلّ ضيف، بعيداً عن حافة الطاولة بحدود سنتيمترين، أي بمقدار نصف الإبهام.ثم، يعلوه

طبق السلطة، فطبق الحساء.

ـ ضعي طبق الخبز إلى اليسار والأكواب إلى اليمين.وإذا توافر نوعان من العصائر أو أكثر، فضعي كوب الماء خلف ذلك المخصّص للعصير.

ـ إحرصي على وضع السكين إلى يمين الطبق، ووجّهي ناحية القطع إلى جهة الطبق، لا إلى ناحية الشخص الذي يجلس إلى جانبك.

- ضعي الشوكة المخصّصة للسلطة إلى يسار الطبق، والسكّين إلى اليمين. ثمّ ضعي الشوكة والسكين المخصصتين لتناول الطبق الرئيس.

- احرصي على وضع الفوطة داخل الطبق، أو إلى اليسار.

- تجنّبي توزيع فناجين القهوة والشاي على المائدة، لأنّ استعمالها يقتصر فقط على دعوات الفطور الصباحي والغداء.

- ضعي الشوكة والملعقة المخصّصتين للحلويات من الناحية العليا للطبق، وفي اتجاه معاكس، علماً أنّهما لا تستعملان في المآدب الرسمية، إذ تقدّم أطباق الحلويات مباشرة، بعد أطباق المأدبة.

- احرصي على أن يتشارك، كلّ شخصين، المملحة والمبهرة.

- اتركي مجالاً بحدود 60 أو 75 سنتيمتراً، على الأقلّ، بين الكراسي التي تحوط المائدة.

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