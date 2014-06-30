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بالفيديو:نادين ضاهر تُساعدك في ترتيب المائدة الرسميّة

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بالفيديو:نادين ضاهر تُساعدك في ترتيب المائدة الرسميّة بالفيديو:نادين ضاهر تُساعدك في ترتيب المائدة الرسميّة

الإثنين 30-06-2014 18:52

لا تقتصر دعوات الإفطار في رمضان على الأهل والأصدقاء، بل يُمكن أن تكون رسميّة.
خبيرة "الإتيكيت"، نادين ضاهر، تُطلعك على كيفيّة ترتيب المائدة الرسميّة، بشكل أنيق وسهل، وفق الخطوات التالية:

- احرصي على أن يكون الطبق الرئيس الخاص بكلّ ضيف، بعيداً عن حافة الطاولة بحدود سنتيمترين، أي بمقدار نصف الإبهام.ثم، يعلوه
طبق السلطة، فطبق الحساء.
ـ ضعي طبق الخبز إلى اليسار والأكواب إلى اليمين.وإذا توافر نوعان من العصائر أو أكثر، فضعي كوب الماء خلف ذلك المخصّص للعصير.
ـ إحرصي على وضع السكين إلى يمين الطبق، ووجّهي ناحية القطع إلى جهة الطبق، لا إلى ناحية الشخص الذي يجلس إلى جانبك.
- ضعي الشوكة المخصّصة للسلطة إلى يسار الطبق، والسكّين إلى اليمين. ثمّ ضعي الشوكة والسكين المخصصتين لتناول الطبق الرئيس.
- احرصي على وضع الفوطة داخل الطبق، أو إلى اليسار.
- تجنّبي توزيع فناجين القهوة والشاي على المائدة، لأنّ استعمالها يقتصر فقط على دعوات الفطور الصباحي والغداء.
- ضعي الشوكة والملعقة المخصّصتين للحلويات من الناحية العليا للطبق، وفي اتجاه معاكس، علماً أنّهما لا تستعملان في المآدب الرسمية، إذ تقدّم أطباق الحلويات مباشرة، بعد أطباق المأدبة.
- احرصي على أن يتشارك، كلّ شخصين، المملحة والمبهرة.
- اتركي مجالاً بحدود 60 أو 75 سنتيمتراً، على الأقلّ، بين الكراسي التي تحوط المائدة.

 

 

 

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