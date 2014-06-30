ائتلاف المالكي يرفض أسامة النجيفي رئيسا للبرلمان الجديد

أعلن ائتلاف شيعي رفضه إعادة ترشح أسامة النجيفي لرئاسة البرلمان، فيما أعلنت أعلنت 4 كتل سياسية سنية، ونواب برلمانيون مستقلون، تشكيل تحالف باسم “تحالف القوى الوطنية”، معتبرين أنهم يمثلون المحافظات الـ6 (السنية من إجمالي 18 محافظة بالعراق).

وقال النائب “عبد السلام المالكي”، عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، إن ائتلافه وعدد من أطراف التحالف الوطني سترفض زعيم ائتلاف متحدون للاصلاح اسامة النجيفي إذا ما قدم كمرشح لرئاسة البرلمان.

وقال “المالكي”، لوكالة الأناضول، إن “لكل مرحلة ظروفها ورجالاتها وتجربتنا السابقة مع رئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي خلال قيادته غير المسؤولة للبرلمان لم تكن تجربة موفقة”.

وأضاف أن “النجيفي – نتيجة سياساته الخاطئة في إدارة البرلمان السابق – فقد كان سببا في نقص الخدمات وتأخير أو عرقلة القوانين المهمة وصولا الى الانهيار الأمني في عدة محافظات”.

من جانبه قال طلال الزوبعي، عضو “ائتلاف متحدون” أحد الكتل الـ4 في مؤتمر صحفي حضره رؤساء الكتل الأربعة، “نعلن اليوم تشكيل الإطار الجامع للقوى السياسية المتمثلة بالكيانات (متحدون العربية)، و(الوفاء للأنبار)، و(ديالى هويتنا) و(ائتلاف متحدون) وعدد من النواب المستقلين تحت اسم تحالف القوى الوطنية. ليكون الممثل السياسي للمحافظات الست (السنية)”.