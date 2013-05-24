مصطفى الجندى بالقليوبية: نعيش حالة من التدين الشكلى

قال مصطفى الجندى، عضو جبهة الإنقاذ، فى المؤتمر الجماهيرى بالقناطر الخيرية، إن هناك فارقا كبيرا بين الإخوان المؤمنين والإخوان المسلمين، والمحزن إننا نقول إن الإخوان المسلمين كذبوا فى كذا وكذا وكذا، فالمسلم يكون ملتحى، ومع ذلك يأكل ورث عائلته، منتقدا التدين الشكلى.

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وأضاف "الجندى"، خلال كلمته بالمؤتمر الجماهيرى بالقناطر الخيرية، لدعم حملة تمرد، وانتخابات رئاسية مبكرة، أن الرئيس مرسى لو أسس شركة قناة السويس وفعلها كشركة مساهمة مصرية سيكون الجنيه المصرى مساوياً لألف جنيه، أم أن المصريين مكتوب عليهم "اللى معاه قرشين ينصب عليه فى كروت شحن المحمول!".