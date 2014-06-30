مجهولون يشعلون النار بنقطة حراسة سوق الهانوفيل غرب الإسكندرية

أشعل مجهولون النار بنقطة شرطة حراسة سوق الهانوفيل بمنطقة العجمي غرب الاسكندرية.

وقال مصدر أمني أن مجهولون كانوا يستقلون سيارة، قاموا بمهاجمة نقطة الشرطة بزجاجات المولوتوف عصر اليوم، الاثنين، ما أدى لاحتراق الواجهة دون خسائر في الأرواح.

وأوضح المصدر أن الشرطة تجري تحريات موسعة لتحديد أوصاف السيارة التي استخدمها الجناة، وأفاد شهود عيان بموقع الحادث، أن الحريق شب إثر قيام أشخاص مجهولين بإلقاء زجاجات المولوتوف علي النقطة مما أدى إلى اشتعال أجزاء منها، دون وقوع أي إصابات.

وفي سياق متصل، انتقل فريق من النيابة العامة بالأسكندرية لموقع الحادث لإجراء المعاينة لنقطة شرطة فوزي معاذ، وسؤال أفراد الأمن حول الواقعة، كما قررت النيابة ندب الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحريق.