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ارتفاع ضحايا تفجيرات كنائس بنيجيريا إلى 50 شخص

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ارتفاع ضحايا تفجيرات كنائس بنيجيريا إلى 50 شخص ارتفاع ضحايا تفجيرات كنائس بنيجيريا إلى 50 شخص

هجمات فى نيجيريا

تضاربت الأنباء في نيجيريا بشأن عدد ضحايا الهجمات التي شنها مسلحون أمس الأحد علي عدة كنائس بولاية “بورنو” شمال شرق البلاد، بسبب عدم إصدار السلطات الأمنية بيانات رسمية بالعدد.

ففي الوقت الذي أكد فيه مسئولون محليون – طلبوا عدم الإفصاح عن هويتهم -، أن العدد وصل إلي 50 شخصا، ذكرت بعض الصحف أن العدد 48 قتيلا بالإضافة إلي عشرات الجرحي، وأوضح شهود عيان أن المهاجمين استخدموا عبوات ناسفة وأسلحة نارية ، مشيرين إلي أن الضحايا بينهم أطفال ونساء ورجال.

وأكد المتحدث باسم شرطة ولاية (بورنو) جيدون جبرين، وقوع الهجمات لكنه قال إنه ليس لديه معلومات بعدد الضحايا.

ولم تعلن أية جهة مسئوليتها عن الهجمات لكن تشير أصابع الاتهام إلي جماعة بوكو حرام – المناهضة للنظام الحاكم – التي نفذت هجمات مماثلة من قبل.

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