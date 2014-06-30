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عبور42 سفينة بقناة السويس تحمل مليون و900 الف طن

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عبور42 سفينة بقناة السويس تحمل مليون و900 الف طن عبور42 سفينة بقناة السويس تحمل مليون و900 الف طن

قناة السويس _ أرشيفية

أعلنت إدارة هيئة قناة السويس عن أن هناك 42 سفينة، قد عبرت بممر المجرى الملاحى لقناة السويس من قافلتى الإتجاهين، بصافى حمولة إجمالية كلية1,857,091 ،وتضم عدد 19 سفينة من قافلة الشمال و 23 من الجنوب .
> وقد أوضح بيان حركة الملاحة ان APL RAFFLES، للحاويات أكبر سفن قافلة الشمال، بحمولة 159,572 جنسية سنغافورة، قادمة من المملكة المتحدة ومتجهة الى سنغافورة… وإن سفينة الجنوب MOL QUASAR بحمولة158,508 ترفع علم سنغافورة ،قادمة من سنغافورة ومتجهة نحو هولنداز.

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