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المنسق الإعلامي بسنودس الإنجيلى: ندعو الله أن يصوم الإرهابيون عن إراقة الدماء

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المنسق الإعلامي بسنودس الإنجيلى: ندعو الله أن يصوم الإرهابيون عن إراقة الدماء المنسق الإعلامي بسنودس الإنجيلى: ندعو الله أن يصوم الإرهابيون عن إراقة الدماء

رفعت فكري- رئيس المجلس الإعلامي بسنودس الإنجيلي

وجه القس رفعت فكري سعيد، رئيس مجلس الإعلام والنشر بالكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر، رسالة عزاء إلى الرئيس عبد الفتاح ، واللواء محمد إبراهيم في استشهاد العقيد أحمد أمين عشماوى، خبير المفرقعات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، الذي استشهد اليوم في محيط قصر الاتحادية.

وقال فى رسالته “ندعو الله الواحد أن يعزي جميع أفراد أسرته وأن يضمد جراحهم ويكفكف دموعهم كما نتضرع إلى الله أن يشفي جميع الذين أصيبوا نتيجة الانفجار ونصلي أن يحفظ إلهنا الواحد بلادنا من كل عنف وإرهاب وأن يصوم الإرهابيون والقتلة عن إراقة دماء وأن يعود الأمن والأمان للشارع المصري.

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