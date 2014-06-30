«ديلي بيست»: «داعش» يهدر مكاسبه بإعلان «الخلافة»

أكدت صحيفة «ديلي بيست» البريطانية أن تنظيم الدولة الإسلامية في الشام والعراق، بعد أشهر من الحصول على الأراضي، والأسلحة، والنقود، يضع مصداقيته على المحك العالمي في «لعبة» يمكن أن تأتي بنتائج عكسية بشكل كبير، وذلك في إشارة إلي إعلان التنظيم إقامة «الخلافة الإسلامية».

ووصفت الصحيفة ما حدث بأنه «الخطوة الأجرأ» من قبل الجماعة التي غيرت اسمها ببساطة إلي «الدولة الإسلامية»، معتبرة أن «داعش» ليس حذراً بالقدر الكافي، وهو توقيت يمكن أن يهدر فيه المكاسب التي تحققت في العراق وسوريا.

واعتبرت الصحيفة إعلان الخلافة «مجازفة كبيرة» يمكن أن تضع الكثير من المكاسب في خطر، علي الرغم من وجود منافع محتملة أيضاً.

وعن المنافسة مع تنظيم «القاعدة»، قالت الصحيفة إن «المكاسب الأخيرة التي حققها داعش في العراق أكسبته قوة وديناميكية، في الوقت الذي بدى فيها «القاعدة» أضعف وغير حاسم، إلا أن التنظيم الجهادي الدولي يمكن أن يأخد رد فعل ضد داعش، خاصة أن جميع الجماعات الجهادية ملزمة بحسب إعلان الخلافة بالتعهد بالولاء لداعش».

وأضافت الصحيفة أن هناك خطر من انشقاقات تحدث في صفوف تنظيم «القاعدة» لصالح «داعش»، خاصة في شمال أفريقيا واليمن، إلا أن المسلمون حول العالم بشكل عام سيتصدون لإعلان الخلافة.

وذكرت الصحيفة أن إعلان الخلافة سيولد تيارات جديدة من جمع الأموال وتجنيد المقاتلين، حتى ولو كان علي حساب الجماعات الجهادية الأخرى، مشيرة إلي أن النتائج طويلة المدى ما زالت غير واضحة، لكن الكثير قد يتوقف على ما سيحدث لاحقاً في العراق.

وأوضحت الصحيفة أن «داعش» حققت مكاسبها في العراق كجزء من تحالف مع السنة ضد ظلم حكومة رئيس الوزراء الشيعي، نوري المالكي، مشيرة إلي أن الجماعات السنية وجدت ميزة مؤقتة في التحالف مع «داعش»، إلا أن إعلان الخلافة يعطي «رسالة واضحة» لشركاء «داعش» العراقيين أنهم مجرد «جزء فرعي» داخل التنظيم.