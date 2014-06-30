سمير غانم: لم أتوقع نجاح فوازير”فطوطة”

قال الفنان سمير غانم إنه لم يتوقع نجاح شخصية “فطوطة” -التي قدمها في رمضان-، مشيرًا إلى أن الكاتب الكبير عبد الرحمن شوقي هو مبتكر شخصية فطوطة، وكان يريد تقديم شخصية عن الرحلة ابن “بطوطة”، ولكن بعد عدة مراحب وصلنا لفطوطة بشكله الأخير.

ووأضاف غانم -خلال لقاء برنامج “مساء الخير يا رمضان” على قناة “سي بي سي تو”- كان يتم تصوير حلقة بشخصية تدعى “بطوط” ترتدى زيا أسود، ووجدنا الصورة ليست جيدة، لتجىء صورة “فطوطة”، وقمت بشراء “شنطتين” ليكونا حذاء “فطوطة”.

وأشار غانم إلى أن “الشاعر الراحل حسين السيد هو الأب الروحي لثلاثي أضواء المسرح، كتب لنا كل الفوازير وأغاني الأفلام .

وأك دغانم عن حزنه برحيل الضيف أحمد قائلًا: وأنا بكيت في تسجيلي لرثاء الضيف أحمد، وأنا دموعي قريبة جدا واعتقد أن معظم الكوميدينات دموعهم قريبة جدًا وبيتأثروا بسرعة “.