4 وصفات سهلة لعمل “عصائر رمضانية” محتفظة بقيمتها الغذائية في المنزل

مع إرتفاع درجة الحرارة وكثرة عدد ساعات الصيام، يحتاج الجسم للكثير من السوائل عقب الإفطار، ما نكون معه بحاجة إلى مجموعة من الوصفات لمشروبات رمضانية يمكن لربة المنزل أن تحضرها فى المنزل لضمان جودتها وسلامتها، وعلى سبيل الإقتصاد والتوفير كذلك.

حيث أن الحر يزيد من معاناة الصيام وينتظر الكل لحظة الإفطار لتناول أكبر قدر من السوائل، ومن الأفضل لربة المنزل أن تحضر هذه السوائل فى المنزل حتى تضمن سلامتها، ولتكون لها فائدة صحية عوضا عن المشروبات التى تباع فى الشارع، وتكون عبارة عن ألوان صناعية لا تعطى للجسم أى فائدة”.

بعض الطرق لتحضير عدد من المشروبات الرمضانية ذات الفائدة الغذائية والتى ترطب الحلق وتمنح الجسم ما يحتاجه من سوائل:-

1- طريقة تحضير عصير الخشاف

طريقة بسيطة لتحضير عصير الخشاف المكون من كوب لبن خال الدسم وفانيليا و4 ثمرات من البلح المنقوع فى المياه وثمرة مشمشية وثمرة قراصيا وتين مجفف منقوع فى المياه، ويصبح العصير جاهز للتناول بعد خفق كافة المكونات فى الخلاط، مع إضافة السكر للخليط قبل أن يصبح جاهزا للتقديم كمشروب شهى ولذيذ وغنى بالقيمة الغذائية.

2- طريقة تحضير عصير الخروب

المقادير المطلوبة لتحضير عصير الخروب هى كيلو من الخروب يتم تكسيره باليد لإخراج البذر منه ويقطع لقطع صغيرة، إضافة إلى مقدار 4 لترات ماء و5 أكواب من السكر، ويمكن تغيير الكمية حسب عدد الأفراد الذين سيقدم لها العصير.

يوضع السكر على النار وعندما يقترب من الذوبان يضاف إليه الخروب ويتم تقليبه حتى يصبح بنى اللون ويضاف الماء ويترك حتى يصل لدرجة الغليان لمدة نصف ساعة ويترك حتى يبرد وبعدها يتم تصفيته ويوضع فى الثلاجة ليقدم بارداً.

3- طريقة عمل عصير الدوم

يحتاج عمله لكوب من الدوم مجروش وكوب من السكر و8 أكواب من الماء ويوضع السكر مع الدوم فى حلة على نار هادئة، ويقلب بإستمرار حتى يذوب السكر مع الحرص أن لا يصل لدرجة الإحتراق، ثم يضاف الماء ويترك على النار حتى يصل للغليان ثم يصفى ويترك حتى يبرد ويقدم بارداً.

4- طريقة تحضير عصير الجزر

يحتاج تحضيره إلى 6 حبات من الجزر يضاف إليهم الماء والسكر أو العسل حسب ما يفضله أفراد الأسرة، ويتم تحضيره عن طريقة تقشير الجزر وشطفه وتقطيعه لقطع صغيرة ووضعه بالماء ليتم سلقه ثم يصفى بعد ذلك ويضاف إليه الماء والسكر، ويخفق الخليط ثم يوضع فى الثلاجة ليقدم باردا.