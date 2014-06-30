بالصور.. عتيق يتفقد مشروع طريق سوهاج الجديدة‎

تفقد اللواء/ محمود عتيق … محافظ سوهاج ظهر اليوم يرافقه المهندس /علاء ياسين ـ السكرتير العام والمهندس محمد شكب رئيس مدينة سوهاج و وكلاء وزارات الكهرباء والطرق والنقل والمساحة والسادة مسئولى جهاز مدينة سوهاج الجديدة وجهاز تعمير جنوب الصعيد، مشروع طريق سوهاج الجديدة من اجل التوصل لحلول عاجلة للانتهاء من أعمال طريق مدينة سوهاج الجديدة الذى كان من المقرر الانتهاء من اعمال الطريق فى 30/6 ولكن نظرا لاعتراض بعض الاهالى المتضررين من عمل الطريق وبعض العمليات الفنية من كهرباء ومياه ومشاكل الاشجار والنخيل هى التى ادت الى تاجيل ميعاد الانتهاء من الطريق الجديدة .

> حيث استمع المحافظ من المسئولين عن تنفيذ المشروع لاهم المعوقات التى لم يتم حلها حتى الان كمشكلة تعطل بعض اعمال الرصف بسبب مشكلات مع بعض الاهالى، حيث أمرسيادته بتعويض اصحاب هذه الاراضى وجلوس كافة الأطراف لحل كافة المشكلات وتعويض أصحاب الابيار الموجودة فى حيز المشروع .

> كما شدد اللواء عتيق على أهمية العمل بروح الفريق من أجل الإنتهاء من هذا الطريق الحيوى الذى يخدم محافظة سوهاج .

> كما أكد سيادته على ضرورة تذليل جميع العقبات التى تواجه المشروع الحيوى من خلال إجراء الدراسات اللازمة للعمل على إنهاء مثل هذه العقبات .

> مشيراً إلى أنه من الضروى إستغلال كل طاقتنا وكافة الإمكانيات المتاحة لدى جميع العاملين بهذا الطريق من أجل إنجازه فى أسرع وقت ممكن وإهداؤه لأبناء المحافظة .