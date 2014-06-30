ننشر معاينة النيابة كاملة لموقع إنفجارات الأتحادية اليوم

وأفادت معاينة النيابة التى جرت بإشراف المستشار أحمد حنفى رئيس نيابة مصر الجديدة ، أن القنبلة الأولى انفجرت فى شارع الأهرام على بعد 25 مترا من أسوار قصر الإتحادية ، وعثر على آثارها عبارة عن قطع من الحديد والمسامير وآثار هاتف محمول من جراء الإنفجار ، وعثر على آثار دماء ، وتبين أنها إنفجرت أثناء محاولة العقيد أحمد العشماوى تفكيكها ، ما أدى إلى استشهاده فى الحال وأصيب النقيب طارق عبد الوهاب بتهتك بالساقين ، وأمناء الشرطة أحمد عوض الله تهتك بالساقين ، وأشرف صبحي محمد كسر بالساقين ، وجمعة حسين محمد كسر بالساق اليمني .

وأوضحت معاينة النيابة أن الإنفجار الثانى حدث أثناء أعمال التمشيط التى بدأها رجال المفرقعات عقب الإنفجار الأول اسفر عن استشهاد المقدم محمد لطفى

وأصيب النقيب احمد فاروق بكسر فى الساقين والعميد محمد الجندى واللواء علاء عبد الظاهر بقطع فى الساقين وشظايا بالبطن ، وأمناء الشرطة أحمد عبد الخالق بقطع فى الساق الايمن وابراهيم عبد العليم محمد بكسر فى الساقين ومحمد عبد الرازق ابراهيم بكسر فى الساقين ، أثناء عمليات التمشيط عقب الانفجار الاول .

وأشارت المعاينة إلى أن الانفجار الثالث حدث ما ادى إلى اصابة 3 من عمال النظافة ، وان القتابل بدائية الصنع ومزودة بهواتف محمولة ، وان التفجيرين الثانى والثالث حدثا أثناء قيام خبراء المفرقعات بتفكيك القنبلتين .

وأوضحت التحقيقات المبدئية أن القنابل زرعت فى الجزيرة الوسطى من شارع الاهرام ، وأن عمال النظافة اكتشفوا وجود أجسام غريبة داخل الجزيرة الوسطى مثبتة فى أعمدة الانارة ، وعندما انتقل خبراء المفرقعات وتعاملوا معها انفجرت القنابل اثناء التعامل معها وتفكيكها من جانب خبراء المفرقعات ، ما أدى لاستشهاد إثنين من خبراء المفرقعات وإصابة 10 من الضباط والأمناء والمجندين .

وتحفظت النيابة على آثار القنابل وارسلتها الى خبراء الادلة الجنائية لفحصها لمعرفة المواد المستخدمة فى صناعتها ، وانتدبت النيابة الطب الشرعى لتشريح جثتى الضابطين اللذين لفظا انفاسهما الاخيرة ، وتواصل النيابة سماع أقوال المصابين ، وطلبت النيابة تحريات قطاع الامن الوطنى والمباحث الجنائية .

وأفادت التحقيقات أن قوات الحماية المدنية تمكنوا من تفكيك 3 قنابل بعد أن تم العثور عليها فى محيط الاتحادية ن بينما انفجرت 3 قنابل أخرى ادت الى استشهاد وإصابة عدد من أفراد الشرطة ، وتبين أن الانفجارات التى حدثت فى محيط قصر الاتحادية تم زرعها فى الجزيرة الوسطى وتثبيتها على اعمدة انارة ، وصناديق قمامة ، وان النيابة لم تتمكن من معاينتها الا بعد الانتهاء الكامل من اعمال تمشيط المكان عقب الانفجار الثانى.