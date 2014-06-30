ضبط 3 عمال كارتة بحوزتهم مبالغ أكثر من العهدة في بوابة رأس البر بدمياط

تمكن رئيس مباحث الأموال العامة بدمياط من ضبط 3 من عمال الكارتة بمدخل مدينة رأس البر وبحوزتهم مبالغ مالية تزيد عن قيمة العهدة الخاصة بكلًا منهم، وترجع تفاصيل الواقعة أنه أثناء مرور رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة على المواقف بدائرة المحافظة تمكن من ضبط كلا من: “ش. .ع” سن 26 عامل كارتة بمجلس مدينة رأس البر ومقيم بناحية كفر الغاب، دائرة مركز شرطة كفر سعد، و”تامر .ح” سن 33 عامل كارتة بمجلس مدينة رأس البر ومقيم بناحية الخياطة دائرة مركز شرطة دمياط، أثناء تواجدهما بمنفذ دخول مدينة رأس البر الطريق القديم “تحصيل رسوم بوابة الدخول” وبجرد العهدة الخاصة بهما تبين وجود مبالغ أكثر من العهدة وقدرها 340 جنيهًا، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط قررا أنهما تحصلا على تلك المبالغ من السائقين.

وكذلك ضبط “أسامة .ب” سن 41 عامل كارتة بمجلس مدينة رأس البر ومقيم بناحية كفر سليمان دائرة مركز شرطة كفر سعد، أثناء تواجده بمنفذ دخول مدينة رأس البر الطريق القديم “تحصيل كارتة” وبجرد العهدة الخاصة به تبين وجود مبالغ أكثر من العهدة وقدرها 195 جنيهًا، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط قرر أنه تحصل على تلك المبالغ من السائقين.

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2 / 263 أحوال قسم شرطة رأس البر لسنة 2014م.