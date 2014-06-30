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ليتيسيا تظهر بإطلالة مكررة بعد تنصيبها ملكة

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ليتيسيا تظهر بإطلالة مكررة بعد تنصيبها ملكة ليتيسيا تظهر بإطلالة مكررة بعد تنصيبها ملكة

الأحد 29-06-2014 12:21

تحدثنا في السابق عن أناقة الأميرة الإسبانية ليتيسيا قبل أن تصبح ملكة لإسبانيا، وقد لفتنا تواضعها وبساطتها، إذ أنها لا تتردد في ارتداء نفس الفستان أكثر من مرة في مناسبات مختلفة.

وبعد أن أصبحت رسمياً الملكة ليتيسا توقعنا أن تصبح إطلالاتها أكثر تكلفاً أو أن يطرأ تغيير ما على إطلالاتها المعتادة، ولكن يبدو أننا كنا مخطئين، حيث ظهرت الملكة في آخر إطلالاتها بفستان أسود قصير ارتدته سابقاً في عام 2012، وقد أعجبنا بإطلالتها إلى حد كبير، ولكن فضلنا لو أن تغييراً طرأ على هذه الإطلالة بدلاً من أن ترتديها بنفس التنسيق مع نفس الحذاء.

لم تكن هذه الإطلالة الوحيدة للملكة ليتيسا في الأسبوع الماضي، حيث ظهرت في عدة مناسبات بإطلالات أنيقة كالعادة.

شاهدي الصور وأخبرينا برأيك.

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سيدتي