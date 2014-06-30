10 تنسيقات رمضانية من "سيِّدتي نت"

تنال تنسيقات "سيِّدتي نت" المختلفة إعجاب المتابعات الأنيقات وتساعدهن في تنسيق الإطلالة المناسبة، كما توحي لهن بأفكار مختلفة لارتداء نفس القطعة أو نفس اللون، لذلك قررنا أن نقدم لك أفكاراً مختلفة لتنسيق الإطلالة الرمضانية لتتألقي في زياراتك العائلية خلال الشهر الفضيل.

تميل الكثير من السيدات لاختيار الجلابيات أو "القفاطين" الناعمة لتزين إطلالاتهن في رمضان، ونصيحتنا لك لتتألقي بـ"القفطان" هو أن تنسقيه مع حذاء بكعب عالٍ لتكتمل إطلالتك الأنثوية الأنيقة، ويمكنك استبدال الجلابية بفستان جميل تزينه الأكمام الطويلة لتحصلي على لوك عصري وأنيق.

وعلى الرغم من أن "القفاطين" هي الخيار الأمثل للسيدات إلا أنها غير مفضلة إلى حد كبير بين الشابات اللواتي يفضلن اختيار القطع العصرية كالبنطلونات الواسعة و تنانير الميدي الناعمة ليحصلن على لوك عصري ساتر مناسب للأجواء الرمضانية، وإن أردت ارتداء فستانك الأسود القصير فلا بأس في ارتداء "ليقينق" أو جوارب سوداء طويلة تحته على أن يتناسب ذلك مع اللوك بشكل عام.

حرصنا على اختيار الألوان الصيفية المنعشة عند تنسيق هذه الإطلالات، فنحن أولاً وأخيراً نعيش صيفاً حاراً وتنعشه هذه الألوان بطريقة جميلة.

شاهدي اختياراتنا وأخبرينا أي منها يناسب إطلالتك الرمضانية؟



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