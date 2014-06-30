«سلامة الغذاء»: لا توجد رقابة على اللحوم

قال الدكتور حسين منصور، رئيس وحدة سلامة الغذاء، إنه لا توجد معلومات عن 80% من الأغذية التي يتم تداولها في الأسواق حاليا، ما يثير الشكوك حول صلاحيتها ومطابقتها للمعايير الدولية لتداول الغذاء، مشيرا إلى أهمية تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لوضع إطار لإنشاء هيئة سلامة الغذاء لحماية الصحة العامة والبيئة، وتقليل تكلفة الدعم الذي تقدمه الدولة لمواجهة الأمراض التي يتعرض لها المواطنون بسبب سوء أوضاع الغذاء.

وأضاف «منصور»، في تصريحات صحفية عقب اجتماع لجنة الزراعة والغذاء التابعة لأكاديمية البحث العلمي برئاسة الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة الاثنين: «لا توجد لدينا مجازر ولكن فقط صالات لعرض اللحوم، ومن المثير أن تجد الطبيب البيطري يراقب عملية الذبح داخل الصالات، ولا يمتلك أي آليات للرقابة على الجزار داخل المجازر، مما يضعف من سلسلة الرقابة على الغذاء».

وأوضح: «من المؤسف ألا تجد أي رقابة على اللحوم في المجازر الحكومية، وتفرقت الرقابة بين عدد من الوزارات»، مضيفا أن اللحوم التي يتم تداولها في الأسواق من المجازر ليست مبردة مما يجعلها عرضة للتلوث الشديد، وشدد على ضرورة وجود جهة متخصصة للتعامل مع سلامة الغذاء، وبدونها لن يكون هناك تحسن في حالة الغذاء في مصر.

وطالب «منصور» بوضع آلية للاستخدام غير الآمن للمبيدات، للحد من مستوى متبقيات المبيدات في الأغذية التي يتم تداولها في الأسواق، وتكليف المعمل المركزي للرقابة على متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، من خلال تكليفها بسحب عينات دورية للمنتجات الزراعية من مختلف الأسواق، لتحديد نسب الملوثات بداخلها وضمان عدم تلوث المنتجات بالملوثات الميكروبية والفيزيائية، مختتما تصريحاته بقوله: «للأسف.. إحنا مش عايزين حاجة صح تحصل في مصر».