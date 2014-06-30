أخبار عاجلة

كارثة || ملهى يمزج الآذان بالموسيقى -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع دينا عصمت - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 -
ملاعب ONsport:عيش التجربة في 7 آلاف جليد -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
السفيرة عزيزة - الإعلامية / سناء منصور لـ "أبلة فضيلة " في ذكرى ميلادها " كل عام وأنتي بخير " -
ملاعب ONsport: هل تتوقع إسمرار المدرب الجديد إيناسيو مع الزمالك -
ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الثلاثاء 4 أبريل 2017 -
محافظ المنيا يشهد فعاليات مؤتمر "التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017".. صور -
حريق داخل مركز شباب الجزيرة.. والحماية المدنية: 10 سيارات لإطفاء -
بالصور || أهالي الشرقية يسحلون بلطجي يخطف الأطفال من أمام المدارس ويكشفون عن الطريقة التي يستدرجهم بها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

رئيسة لجنة بـ«الشيوخ» الأمريكي: طهران ولسنا نحن اللاعب الرئيسي في العراق

Google+ Print

قالت رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي، داين فينستاين، إن إيران وليس الولايات المتحدة اللاعب رئيسي في العراق.

وطالبت «فينستاين» طهران بالضغط على رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية لحل الأزمة التي تعصف بالعراق.

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»، حذرت دفينستاين من خطورة تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، (داعش).

واعتبرت أن التقدم العسكري الذي يحققه مسلحو التنظيم على الأرض هو أخطر تطور في الأزمة بالعراق.

وقالت «فينستاين»: «لا أعتقد أن أحدا توقع أن يحقق التنظيم هذا النجاح في البلدات السُّنية بالشكل الذي حدث، لذا فهي جماعة بالغة الخطورة وشريرة ووحشية»، ولكنها طالبت بعدم إرسال قوات برية إلى العراق مرة أخرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية