رئيسة لجنة بـ«الشيوخ» الأمريكي: طهران ولسنا نحن اللاعب الرئيسي في العراق

قالت رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي، داين فينستاين، إن إيران وليس الولايات المتحدة اللاعب رئيسي في العراق.

وطالبت «فينستاين» طهران بالضغط على رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية لحل الأزمة التي تعصف بالعراق.

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»، حذرت دفينستاين من خطورة تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، (داعش).

واعتبرت أن التقدم العسكري الذي يحققه مسلحو التنظيم على الأرض هو أخطر تطور في الأزمة بالعراق.

وقالت «فينستاين»: «لا أعتقد أن أحدا توقع أن يحقق التنظيم هذا النجاح في البلدات السُّنية بالشكل الذي حدث، لذا فهي جماعة بالغة الخطورة وشريرة ووحشية»، ولكنها طالبت بعدم إرسال قوات برية إلى العراق مرة أخرى.