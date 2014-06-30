“مين بيحب مصر” : تأهيل 13 مليون إمرأة يقطنون عشوائيات 27 محافظة

قالت سوزان دوابة رئيسة لجنة تأهيل المرأة بحملة “مين بيحب مصر” خلال اجتماع مع أعضاء الحملة اليوم، أنه سيتم تأهيل النساء في المناطق العشوائية بهدف تدعيم المرأة و تمكينها اقتصاديًا وإكسابها المهارات اللازمة للمشاركة في سوق العمل.

و أوضحت سوزان أن ذلك سيتم نتيجةً لما عانته المرأة المصرية عبر 60 عامًا حرُمت خلالهم من أغلبية حقوقها في تلك المناطق لافتاً إلى أن الحملة ستقف إلى جانب هذه الشريحة من المجتمع من خلال فتح مجالات عمل لهن وتقديم الدعم بقدر المستطاع .

و أشارت دوابة أن الحملة خلال الفترة القادمة ستبحث في فتح دورات لتعليم الخياطة و الأعمال اليدوية و ما شابه ذلك تتعلم خلالها المتدربة فن التفصيل والخياطة بأحدث الوسائل العلمية والموديلات المتقدمة كما ستحصل المتدربة على ماكينة خياطة من خلال التنسيق مع المتبرعين وستقوم الحملة بمنح شهادة للمتدربات حيث يصل عدد نساء المناطق العشوائية ما يقرب من 13 مليون امرأة يقطنون 27 محافظة

و تابعت رئيسة لجنة تأهيل المرأة أن الهدف من تلك المشروعات هو تأهيل النساء في المناطق العشوائية الخطرة كمرحلة أولي و توفير فرص عمل للأرامل وتطويرالاستراتيجية لتشمل أكبر عدد ممكن من نساء تلك المناطق حيث سنعمل علي توفير قاعدة بيانات عن النساء داخل المجتمع النسائي العشوائي حتى يتم تأهيلهم بشكل جاد.

وأكدت دوابه الي هدف لجنة تأهيل المرأة بحملة “مين بيحب مصر” هو جعل دور المرأة المصرية في ارقي مستوياته و ايجاد سبل الراحة والتأهيل التعليمي والنفسي والمعنوي, حيث ان التأهيل يجعل في المجتمع مرأة منتجه لديها الخبرة في مجالات شتي حيث ان المرأة عمود فقري لدي اي مجتمع في العالم ولابد ان تكون المرأة المصرية لديها مقومات مرأة متعلمة ولديها ثقافة مجتمع متحضر لنرتقي بأجيال في المستقبل حيث انها المربية والناشئة لاجيال قادمة والاهتمام بها هو الاهتمام بالمستقبل.