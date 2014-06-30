محافظ السويس:”تشكيل جديد للجنة الاستثمار للقيام بمهام كبيرة”

قرر اللواء العربي السروي، محافظ السويس، إعادة تشكيل لجنة الاستثمار بالمحافظة برئاسته وعضوية محمد مرسي السكرتير العام نائباً للرئيس، وضم التشكيل الجديد كلا من :”مديري التخطيط العمراني، والمالية والإدارية والشئون القانونية والأملاك، ومكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة والمهندسة منى سعد مقرر اللجنة.

وأكد المحافظ أن دور اللجنة في الفترة القادمة القيام بمهام كبيرة من أجل تنشيط الإستثمار في محافظة السويس، من خلال حصر لكافة الأراضي المتاحة للاستثمار والواقعة في نطاق محافظة السويس وإعداد تقرير بها لعرضها كفرص استثمار متاحة داخل المحافظة وتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في مرحلة إجراءات تخصيص الأراضي والتعاقد عليها بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى لتسهيل عملية الاستثمار .

كما تقرر عقد اجتماع اللجنة كل أسبوعين لعرض المشاكل والاقتراحات وجدول أعمال اللجنة ، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاستثمار برئاسة اللواء العربي السروي وبحضور أعضاء اللجنة.