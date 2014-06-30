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وقف العبارات السياحية إلى القطب الشمالي اعتبارا من 2016

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بدءا من 2016، سيتم وقف تسيير عبارات سياحية إلى القطب الشمالي، حيث من المنتظر أن تقل كاسحة الجليد الروسية «ييرز أوف فيكتوري» الركاب في صيف 2015، للمرة الأخيرة.

وستستخدم الروسية السفينة طوال العام بعد ذلك، ويشار إلى ان رحلات الصيف الحالي 2014 قد حجزت بالفعل، ولكن أقوى كاسحة جليد في العالم ستظل متاحة 2015.

والحد الأقصى لعدد الركاب على متن السفينة هو 128 فردا، ومن بين المشاهد الأبرز في القطب الشمالي هو الحصول على حمام الثلج، ولكن المغامرة ليست رخيصة الثمن تماما، حيث يتعين أن يدفع الركاب 18975 يورو.

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