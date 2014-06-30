بالصور والفيديو: طفل يلتقط «سيلفي» مع الملكة «إليزابيث»

وسط تصفيق من الحشود أثناء جولتها في سوق سانت جورج، بمدينة بلفاست، عاصمة شمال أيرلندا، قفز صبي (14 عاماً) ليفاجأ ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، محاولاً الوصول إليها، والتقط صورة «سيلفي» معها.

وشعرت الملكة بالارتباك إلا أنها أعطت ابتسامة «كلاسيكية» بعدما نجح جاك سيرجنور في التقاط أول «سيلفي» لها رغم الزحام المحيط بها، فيما تم تداول الصورة بشكل سريع علي وسائل التواصل الاجتماعي.

في اللقطة الثانية، تبدو الملكة سعيدة لظهورها في الصورة

محاولة أخري لالتقاط صورة أخري خلف الملكة

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