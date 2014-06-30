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بالصور والفيديو: طفل يلتقط «سيلفي» مع الملكة «إليزابيث»

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وسط تصفيق من الحشود أثناء جولتها في سوق سانت جورج، بمدينة بلفاست، عاصمة شمال أيرلندا، قفز صبي (14 عاماً) ليفاجأ ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، محاولاً الوصول إليها، والتقط صورة «سيلفي» معها.

وشعرت الملكة بالارتباك إلا أنها أعطت ابتسامة «كلاسيكية» بعدما نجح جاك سيرجنور في التقاط أول «سيلفي» لها رغم الزحام المحيط بها، فيما تم تداول الصورة بشكل سريع علي وسائل التواصل الاجتماعي.

Royal visit to Ulster - Day 2

في اللقطة الثانية، تبدو الملكة سعيدة لظهورها في الصورة

Royal visit to Ulster - Day 2

محاولة أخري لالتقاط صورة أخري خلف الملكة

Two young girls try taking a selfie with Queen Elizabeth II during a walk around St. Georges Market in Belfast, on day two of their visit to Northern Ireland. PRESS ASSOCIATION Photo. Picture date: Tuesday June 24, 2014. See PA story ROYAL Ulster. Photo credit should read: Liam McBurney/PA Wire" width="660" height="315" frameborder="0">

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