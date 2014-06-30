الأمير هاري عامل كهرباء يرقص على أنغام " Gangnam-style"

يبدو أنّ الأميرين Harry وWilliam قد ورثا عن والدتهما التواضع وحبّ الناس بشكل لافت.

فبعد أن قرّر الأمير William الابتعاد عن القصر للعمل بصفة طيّار مسعف، قام الأمير Harry بمهام عامل الكهرباء، وأصلح جهاز تلفزيون أسرة تشيليّة فقيرة، أثناء جولته في القرى الفقيرة التي تعرّضت لحريق غابات، دمّر 90% من منازلها، ضمن إطار المنظمة الخيرية التي يترأسها " Techo"، وخلال جولته الرسمية في تشيلي.

وقالت السيدة صاحبة التلفزيون، الذي قام الأمير هاري بإصلاحه: "الأمير نظر إلى الجهاز، فعرف أن فيه خطأ، فما كان منه إلا أن حرّك الكابل بأصابعه قليلاً، حتى تمكّن من إصلاحه؛ وبذلك تمكّنا من مشاهدة مباراة منتخبنا أمام منتخب البرازيل في كأس العالم".

وأضافت بكلّ سعادة: "الآن، يُمكنني القول إنّ الأمير هاري هو عامل التصليح الخاصّ بي".

وفي سياق متّصل، قام الأمير بالتجوال في أحياء القرى التي تضررت بالحرائق، فزار المؤسسات التي تحتاج إلى تنمية حتى تصبح قادرة على مواجهة الأزمات، إضافة إلى زيارته مركزاً خاصّاً بالأطفال الذين لديهم إعاقات جسديّة أو عقليّة، حيث شاركهم الرقص بكلّ اندفاع، على أنغام أغنية " Gangnam-style"، كما قام بالعديد من النشاطات معهم، وشوهد يلعب كالأطفال.

لماذا انفصل الأمير هاري عن حبيبته؟

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"2