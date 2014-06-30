بالأرقام: مليار جنيه مجموع ميزانية دراما رمضان في مصر

بلغ حجم التداول هذا العام في بورصة المسلسلات ما يقرب من مليار جنيه (142 مليون دولار) بتراجع قيمته 500 مليون جنيه (70 مليون دولار) عن العام الماضي، والمليار جنيه حصيلة ما يقرب من 30 عملاً فقط.

يعتبر مسلسل «سرايا عابدين» بطولة يسرا وقصي خولي هو الأضخم إنتاجياً حيث بلغت ميزانيّته ما يقرب من 100 مليون جنيه (14 مليون دولار) بسبب أنه عمل تاريخي وفيه شخصيات كثيرة. أما مسلسل «صاحب السعادة» الذي يقوم ببطولته «الزعيم» عادل إمام، فبلغت ميزانيته 50 مليون جنيه (7 ملايين دولار).

بينما بلغت التكلفة النهائية لمسلسل «الإكسلانس» 36 مليون جنيه

(5 ملايين دولار) والذي يقوم ببطولته أحمد عز. أما ميزانية مسلسل «أطاطا» الذي يقوم ببطولته محمد سعد فوصلت إلى 33 مليون جنيه (4 ملايين دولار ونصف المليون)، وهي نفس ميزانية الجزء الرابع من مسلسل «الكبير» لأحمد مكي.

أما مسلسل «شمس» الذي تقوم ببطولته ليلى علوي، فتصل ميزانيته إلى 21 مليون جنيه (3 ملايين دولار). وهي نفس ميزانية مسلسل «سجن النساء» بطولة الثلاثي درّة وروبي ونيللي كريم.

وتجاوز الفخراني بمسلسله الجديد «دهشة» حاجز الـ40 مليون جنيه

(5 ملايين دولار ونصف المليون) الذي بنيت له ديكورات ضخمة لتتناسب مع جو الصعيد. أما مسلسل «جبل الحلال» لمحمود عبد العزيز فقد بلغت ميزانيته 37 مليون جنيه (5 ملايين دولار).

أما مسلسل «أنا عشقت» بطولة أمير كرارة فبلغت ميزانيته 19 مليون جنيه (2 مليون و700 ألف دولار). بينما بلغت ميزانية مسلسل «عد تنازلي» لعمرو يوسف 21 مليون جنيه (3 ملايين دولار). كما بلغت ميزانية مسلسل «دلع البنات» لمي عز الدين 27 مليون جنيه (3 ملايين دولار و800 ألف). أما مسلسل «الوسواس» فحقّقت ميزانيته النهائية 31 مليون جنيه (4 ملايين دولار ونصف المليون) نظراً لكثرة المشاهد الخارجية، بينما تجاوزت ميزانية مسلسل «صديق العمر» الذي يحكي قصة حياة الثنائي جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر 35 مليون جنيه (5 ملايين دولار) بسبب الديكورات والملابس. أما مسلسل «الوصايا السبع» الذي تقوم ببطولته رانيا يوسف فبلغت ميزانيته 18 مليون جنيه (2 مليون دولار ونصف المليون) بسبب تخفيض أجور النجوم به. أما مسلسل «كلام على ورق» بطولة هيفاء وهبي فقد بلغت ميزانيته 33 مليون جنيه (4 ملايين دولار و800 ألف)، وميزانية مسلسل «السيدة الأولى» بطولة غادة عبد الرازق 35 مليون جنيه (5 ملايين دولار).

أما مسلسل «إمبراطورية مين» بطولة هند صبري فبلغت ميزانيته النهائية 18 مليون جنيه (2 مليون دولار ونصف المليون).

بينما بلغت ميزانية مسلسل «أمراض نساء» بطولة مصطفى شعبان ما يقرب من 27 مليون جنيه (3 ملايين دولار و800 ألف)

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