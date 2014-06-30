ما هو البرنامج الذي رفضه مهند وقبلته سمر؟

بعد أن طالت مدة علاج الممثل التركي كينان أشيك المقدم الأصلي للنسخة التركية من برنامج المسابقات العالمي الشهير "من سيربح المليون"، إثر إصابته بجلطة دماغية أفقدته الوعي، أشارت مصادر طبية إلى أنه بدأ يتحسن ببطء شديد واستطاع أن يفتح عينيه ويدرك ما يحدث حوله بعد غيبوبة طويلة، وسيحتاج لفترة علاج دوائي وطبيعي طويلة نسبياً.

وبسبب الحالة غير المستقرة للنجم، قررت قناة Atv التركية التي تعرض البرنامج حصرياً على شاشتها، استبداله مؤقتاً ريثما يتعافى بنجوم أتراك يقدم كل واحد منهم حلقة واحدة مساء كل أحد، وكان أول ممثل تركي يجلس على كرسي كينان أشيك مؤقتاً هو زميله وصديقه كينان أميرزالي أوغلو الشهير بـ"إيزيل"، الذي وافق فوراً بدون أي شروط تضامناً معه، فقدّم حلقة خاصة حققت أعلى نسبة مشاهدة، فمن يفوت على نفسه مشاهدة ممثل فذ مثل كينان أوغلو كمقدم برامج للمرة الأولى؟

وقد أعد فريق البرنامج مفاجأة جميلة لكينان أميرزالي أوغلو، حيث وضع سؤالاً لأحد المتسابقين بث فيه صوت كينان وهو يدندن بصوته أغنية من أحد أعماله الفنية، ووجه للمتسابق سؤالاً حول صاحب الأغنية والصوت ضمن أربعة أسماء هي: كينان أميرزالي أوغلو أو نجاة آشلر أو محمد أسلانتوغ أو خالد آرغنش، واختار المتسابق بدون مساعدة، إسم كينان أميرزالي أوغلو.

وقد أشاد النقاد الأتراك بتقديم كينان الجميل، وأكدوا أنّه مشروع مقدّم برامج ناجح بامتياز.

ومن ضمن المشاهير الذين سيتوالون على تقديم البرنامج أسبوعياً، عدد من النجوم المحبوبين في تركيا وخارجها لكن الإسم الذي أدهش الأتراك هو إسم الممثلة التركية بيرين سات الشهيرة بسمر، لكونها مشغولة جداً بتحضيرات زفافها في مدينة لوس أنجلوس مساء 27 تموز المقبل، وكان من المفترض بها أن تقدم الحلقة التالية لحلقة كينان أميرزالي أوغلو، لكنها أرجأتها إلى موعد آخر غير معروف بعد جراء إرتباطها بمواعيد هامة، ولإحساسها بالضغط والإرهاق، وهي تريد الظهور بكامل حيويتها ولياقتها النفسية في البرنامج لكونها تجربتها الأولى في الإعلام.

وقد أدهشت موافقتها على تقديم حلقة خاصة من برنامج "من سيربح المليون" معجبيها لمعرفتهم الجيدة بها، ومن إنها لا تحبذ الظهور في برامج التلفزيون كضيفة فكيف تقبل الظهور كمقدمة برامج في برنامج مسابقات؟

الصحافة بدورها عبرت عن دهشتها من قرار بيرين سات إلا أنها في مقالات عدة لها قدرت لبيرين مبادرتها بالقبول الفوري تضامناً منها مع محنة زميلها الصحية ، إذ قالت: فوراً (نعم) بدون تردد.

ومعروف عن بيرين سات رقة قلبها وتعاطفها الدائم مع زملائها وكل من يحتاج دعمها ومساعدتها.

وما أدهش الصحافة أكثر رفض زميلها الممثل كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند تقديم حلقة من البرنامج ذاته، بحجة إنه لا يرى نفسه فيه وقال بالحرف الواحد:لا أستطيع لأني لن أنجح.

وبعد رفضه سافر مع حبيبته مصممة الأزياء باشاك ديزير إلى مدينة بودروم لقضاء إجازة رومانسية، شوهدا خلالها يتبادلان القبل في البحر غير مبالين بعدسات الباباراتزي التي رصدت قبلاتهما الساخنة.

ومرشح لتقديم البرنامج أيضاً عدد من المشاهير الذين أبدوا موافقتهم من بينهم الممثل الكبير سيلتشوك يونتيم الشهير بعدنان بيك.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"