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بالفيديو: هكذا كان أوّل موعد غرامي للرئيس أوباما وزوجته

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الإثنين 30-06-2014 14:58

استغلّ الثنائي الأشهر عالمياً، الرئيس Barack Obama وزوجته Michelle، الذكرى السنوية الـ25 للفيلم الأمريكي الشهير "Do the Right Thing"، للحديث عن لقائهما الغرامي الأول الذي تزامن مع إطلاق الفيلم عام 1989.
وخلال الاحتفال بالذكرى السنوية الـ25 للفيلم، في متحف "County" للفنون في لوس أنجلوس، بوجود نجوم الفيلم، وعد المخرج Spike Lee، بمفاجأة مميّزة خاصّة بالحفل، ليتبيّن لاحقاً أنّ المفاجأة عبارة عن مقطع مسجّل للرئيس الأمريكي وزوجته عرض على شاشة كبيرة.
وقال Obama في الفيديو إنّه منذ 25 عاماً، وخلال الموعد الغرامي الأول له مع السيّدة الأولى، اصطحبها إلى مطعم "Art Institute of Chicago" لتناول العشاء، ثمّ تمشّيا قليلاً، وعرض عليها بعد ذلك حضور فيلم في السينما.
وأضاف الرئيس: "اقترحت فيلم "Do the Right Thing" الذي كان حديث الناس وقتها، إنما لم يكن أحد يعرف مخرجه"، فقاطعته زوجته مشيرة إلى أنه كان يحاول إثارة إعجابها وإظهار جانبه المشرق عبر اختيار فيلم لمخرج عصامي.
ثمّ ختم Obama حديثه بشكر المخرج Spike Lee لمساعدته على إثارة إعجاب زوجته الحالية، ولتقديمه قصة مميّزة في الفيلم، مضيفاً أنه برغم مرور 25 عاماً على الفيلم، وبرغم وجود الشعر الأبيض في رأسه الآن، إلا أنّ فيلم " Do the Right Thing" لا يزال يُضحك الناس ويُعطيهم القوة، ولا يزال يعكس صورة المجتمع.

 

 

 

 

 

 

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