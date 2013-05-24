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العثمانى: المغرب غائب عن "الاتحاد الأفريقى" وحاضر فى كل أفريقيا

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العثمانى: المغرب غائب عن "الاتحاد الأفريقى" وحاضر فى كل أفريقيا العثمانى: المغرب غائب عن "الاتحاد الأفريقى" وحاضر فى كل أفريقيا

قال وزير الخارجية المغربى سعد الدين العثمانى، إن المغرب "حاضر فى كل أفريقيا" رغم غيابه عن منظمة الاتحاد الأفريقى منذ نحو 3 عقود.

جاء ذلك فى كلمة ألقاها أمام عدد من سفراء الدول الأفريقية المعتمدين بالمغرب مساء اليوم الجمعة بالعاصمة الرباط، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسينية لتأسيس الاتحاد الأفريقى.

وأضاف العثمانى: "رغم خروج المغرب فى وقت سابق من منظمة الاتحاد الأفريقى، إلا أنه حاضر بقوة فى كل أفريقيا".

وأوضح أن المغرب حاضر فى إفريقيا من خلال دعم بلدان هذه القارة على "مواجهة التحديات التنموية والسياسية والأمنية"، وعبر استثماراته الموجودة فى أكثر من 26 دولة إفريقية.

وأضاف: "المغرب معنى بأن يكون عاملا إيجابيا فى بناء الدول الأفريقية خاصة تلك التى عاشت حروبا، والعمل على تعزيز العلاقات جنوبا (الدول الإفريقية الواقعة جنوب المغرب) باعتبارها خيارا استراتيجيا وأولوية مغربية".

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