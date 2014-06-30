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الهند تطلق صاروخا يحمل 5 أقمار صناعية

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أطلقت الهند، الاثنين، صاروخًا يحمل 5 أقمار صناعية لفرنسا وألمانيا وكندا وسنغافورة.

ويعزز إطلاق الصاروخ «بولار ساتيلايت لونش فيكل» هدف الهند في الاستحواذ على المزيد من سوق الفضاء العالمية التي تبلغ حجمها 304 مليارات دولار سنويًا.

وتعهد رئيس الوزراء الهندي الجديد، ناريندرا مودي، بعد أن شاهد عملية الإطلاق، بأن توفر بلاده أرخص تكنولوجيا للفضاء في العالم، وانتهز هذه الفرصة ليلقي خطابا قويا عن براعة الهند في التكنولوجيا الرخيصة.

وقال في كلمته بموقع الإطلاق على الساحل الجنوبي الشرقي للهند «هذا يملأ قلب كل هندي بالفخر ويمكنني أن أرى ذلك منعكسا على وجوهكم الفرحة الراضية»، وأضاف: «هذا عن حق مصادقة عالمية على قدرات الهند الفضائية».

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