الأنبا رافائيل يترأس قداس عيد «موسى الأسود» بوادي النطرون الثلاثاء

قال محسن جورج، عضو المجلس القبطي الملي التابع لكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، إن الأنبا رافائيل، سكرتير عام المجمع المقدس، سيترأس قداساً إلهياً، صباح الثلاثاء، بمناسبة الاحتفال بعيد القديس الأنبا موسى الأسود وذلك ببرية شهيت بمقر دير البراموس أحد الأديرة الثلاثة الرئيسية في منطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة .

وأكد «جورج»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الدير احتفل بعيد القديس موسى الأسود، مساء الإثنين، بصلوات وقداسات وأن الانبا رافائيل سيترأس القداس الرئيسى للعيد، صباح الثلاثاء، بمقر البرية بمشاركة عدد كبير من الآباء الأساقفة العموميين من أعضاء المجمع المقدس وبحضور الأنبا إيسيذروس رئيس دير البراموس فضلاً عن رهبان وراهبات الدير .

وأشار إلى أن الأنبا موسى الأسود يلقب في الكنيسة بالقديس القوي لقوة توبته وهو قديس مسيحي ناسك وراهب قبطي مصرى عاش واستشهد بين القرنين الرابع والخامس الميلادي ولقب بالأسود بسبب لون بشرته حيث تعود أصوله غالباً لبلاد النوبة جنوب مصر وبدأ حياته كلص وقاطع طريق ثم تاب وترهبن وتعتبر سيرته من اقوى واشهر سير التوبة في تاريخ الكنيسة القبطية ولذا يلقب بالقديس القوي .