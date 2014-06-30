وزير النقل: 3 ورديات للعمل في ورش «كوم أبو راضي»

قرر المهندس هاني ضاحي، وزير النقل، تعديل نظام ورديات العمل في ورش «كوم أبوراضي» بالفيوم، لتكون 3 ورديات بدل من اثنين، وذلك لسرعة عمل العمرات الجسيمة والخفيفية للعربات الخاصة بالسكة الحديد، مؤكدا أن الحكومة تعمل من السابعة صباحا، ورئيس الدولة من الخامسة صباحًا.

كان وزير النقل قد قام بزيارة مفاجئة لورش كوم أبوراضي التابعة للسكك الحديدية في السابعة صباح الإثنين، لمتابعة سير العمل وتفقد الأنشطة التي تقوم بتنفيذها والخاصة بعمل العمرات، حيث تفقد ورش العمرات الخفيفة والأقسام الأخرى المتمثلة في «البرادين، البواجي، الكهرباء، الدهانات، الصلب، الروادع».

كما تفقد الوزير ورش تجديد وتطوير العربات الإسبانية وورش تجديد العربات الفرنساوي والعربات المميزة، حيث وجه بضرورة أن تكون تلك العربات على أعلي مستوي من الجودة والإمكانيات الفنية، بما يخدم المواطن مع الحفاظ على أعلي معدلات السلامة والأمان بها.

والتقي «ضاحي» مع العاملين بالورشة للاستماع إلى المشكلات التي قد تعوق العمل بها، موجها إلى ضرورة الإسراع بحلها، والاهتمام بالعنصر البشري، باعتباره أحد أهم عوامل نجاح منظومة السكك الحديدية.

وطالب الوزير العمال بضرورة بذل أقصي جهد خلال الفترة المقبلة للنهوض بمنظومة السكك الحديدية، التي تخدم ملايين المواطنين يوميا دون المطالبة بأي مطالب فئوية.

كما وجه «ضاحي» إلى إعادة تنظيم الورشة والاستفادة من المساحات والإمكانات الموجودة بها للوصول إلى معدلات إنجاز عالية، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بتحديث وتطوير منظومة الخدمات الطبية بالورشة وتعديل مواعيد العمل ليكون العمل بنظام 3 ورادي، وتوفير وسائل انتقال لعمال الورشة.