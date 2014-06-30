التعاقد مع حاجزي مشروع الإسكان بأكتوبر في سبتمبر

قال الدكتور على عبدالرحمن، محافظ الجيزة، إن المحافظة ستبدأ الإجراءات الخاصة بالتعاقد مع المواطنين المستحقين للوحدات السكنية للمرحلة الثالثة من المشروع القومي للإسكان بمدينة 6 أكتوبر، بعدد 5892 وحدة، والذين سددوا المستحقات المالية، وذلك اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل، بالتنسيق مع بنك التعمير والإسكان.

وأضاف المحافظ أنه سيتم التسليم الفعلي للوحدات بدءًا من أول فبراير القادم، حتى يمكن إنهاء أعمال التشطيبات والمرافق العامة من رصف طرق ومياه وكهرباء.

وأوضح أن المحافظة سلَّمت الوحدات السكنية للمرحلتين الأولى بعدد 2784 وحدة، والثانية بعدد 3264 وحدة، ليصل إجمالي الوحدات السكنية بالمشروع لـ11940 وحدة، بتكاليف إجمالية 759 مليون جنيه، بخلاف 160 مليون جنيه تكاليف المرافق.

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة والأخيرة تشمل 215 عمارة على على مساحة 97 فدانًا، وتبلغ مساحة الوحدة 63 م2.

وأكد المهندس إبراهيم فرج، وكيل وزارة الإسكان، أن إجمالي تكلفة المرحلة 393 مليون جنيه، فيما تبلغ تكلفة الوحدة 68 ألف جنيه، منها 25 ألف جنيه دعمًا من وزارة الإسكان، مضيفًا أن إجراءات التعاقد تتم عن طريق بنك التعمير والإسكان.