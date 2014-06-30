وزير البيئة: خطة عاجلة لتحسين بيئة البحيرات والمناطق الساحلية

أعلن الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أنه سيتم تنفيذ خطة عاجلة في المرحلة القادمة لتحسين بيئة البحيرات والمناطق الساحلية مؤكدا أن الوزارة تسعي إلى التكامل مع كافة الجهات خلال العمل بمشروع إدارة المناطق الساحلية بالاسكندرية .

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور خالد فهمى اليوم ببعثة البنك الدولي لتقييم أعمال مشروع ادارة المناطق الساحلية بالاسكندرية، وذلك في إطار الزيارة الدورية للبعثة والتي تقوم بها مرتين سنويا بهدف مراجعة الأنشطة التي تمت بالمشروع سواء الفنية أو المالية وتقييم أنشطة المشروع.

وأكد خالد فهمي أن المشروع يهدف إلى تحسين نوعية المياه بحيرة مريوط بحوض الـ 6000 فدان من أجل تقليل أحمال التلوث بخليج المكس ومن ثم البحر المتوسط، وذلك من خلال تنفيذ مشروع بيئي منخفض التكاليف بمحطة المعالجة الغربية لمياه الصرف الصحي بمحافظة الاسكندرية من خلال معالجة كمية 50 ألف م3/ يوم، بالاضافة الى اعداد خطة ادارة متكاملة للمنطقة الساحلية بالاسكندرية .

وأبدت البعثة استحسانا كبيرا لتطور المشروع والنتائج التي حققها من اجراءات لتنفيذ مشروع رفع كفاءة محطة المعالجة الغربية، حيث قامت البعثة خلال زيارتها عقد عددا من اللقاءات والاجتماعات مع الجهات والشركات المنضمة للمشروع ، حيث استعرضت التصميمات الهندسية الخاصة بالمشروع ، وقامت بزيارة ميدانية لموقع تنفيذ المشروع البيئي بمحطة التنقية الغربية ، بالاضافة الى زيارة فرع جهاز شئون البيئة بالاسكندرية للاطلاع على الاجهزة المعملية والمواد الكيماوية ومستلزمات المعامل.

كما استعرض وزير البيئة خلال اللقاء أنشطة البنك في مجال البيئة بشكل عام في مصر، حيث أوضح أن مصر ستعد رؤية طويلة المدى في مجال المشروعات التنفيذية البيئية التي يمكن تنفيذها خلال الفترة القادمة.

ويعد المشروع أحد مشروعات التنمية التي تتم بالتعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومرفق البيئة العالمية لتحسين القدرات المؤسسية للادارة البيئية وإنشاء نظام متكامل لإدارة المناطق الساحلية من أجل التنمية المستدامة ، وذلك خلال الفترة من 2010 حتي 2015.

أ ش أ