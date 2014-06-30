المواجهة : العمليات الإرهابية لن تمنعنا من الإحتفال بذكرى 30 يونيو

أدان الدكتور محمد زكريا رئيس حزب المواجهة، الحادث الإرهابى الذى وقع صباح اليوم، وأسفر عن استشهاد العقيد أحمد العشماوى ضابط بالمفرقعات متأثرا بإصابته، وإصابة المقدم طارق عبد الوهاب، نتيجة انفجار عبوة كانت مزروعة فى الجزيرة الوسطى أمام نادى هليوبوليس بمحيط قصر الاتحادية.

وأكد زكريا فى بيان رسمى له اليوم ، أن تلك العمليات التى يقوم بها الإرهابين لن تخيفنا ولن تثنينا عن النزول والإحتفال بذكرى 30 يونيو عند قصر الإتحادية ، بل ستزيد من إصرارنا وعزيمتنا على التصدى لهذة العمليات الإجرامية .

وقدم رئيس الحزب خالص عزائة لأسرة الشهيد وللشرطة متمنيا الشفاء العاجل للمصابين ، ومطالبا بسرعة القبض على الجناة وتقديمهم لمحاكمة عاجلة وسريعة ، ومطالبا رجال الأمن بالحيطة والحذر فى مواجهة الارهاب الاسود.