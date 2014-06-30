“التنمية المحلية”: خطة عمل تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المحافظات

اعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، ان الوزارة تتبع في خطتها المستقبلية توجهاً جديداً نحو تحقيق التنمية في المحافظات وفتح آفاقاً بلا حدود لمشروعات في قطاعات اقتصادية متعددة وتحفِيز الاقتصاد المحلي نحو نمو غير مسبوق بمشاركة مواطنيه لتحقيق أهداف الثورة وتأسيس العدالة الاجتماعية من أجل عيش أفضل وإعادة بناء الوطن على أسس سليمة بما يتماشى مع المرحلة الجديدة ورؤية الرئيس لتحقيق نهضة حقيقية وشاملة للبلاد في جميع المجالات.

كما أشار اللواء لبيب أن الخطة الجديدة لعمل الوزارة تستهدف مراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المحافظات على أسس ومعايير واضحة ورفع مستوى المعيشة واستكمال احتياجات القرى الفقيرة ودفع عجلة التنمية في المحافظات والاهتمام بالمشروعات التي تعود بالنفع السريع على المواطنين وقال ان جملة الاستثمارات المخصصة لوزارة التنمية المحلية خلال العام المالي الجديد 2014/2015 والذى يبدأ غداً الثلاثاء تبلغ 4,6 مليار جنيه منها 3,6 مليار جنيه لتنفيذ المشروعات الخدمية بدواوين عموم المحافظات مؤكداً ان الأولوية في مشروعات الخطة الجديدة ستكون لتحسين البيئة وتنمية المرأة والنهوض بها، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات الإنارة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية ورصف الطرق بالمحافظات وتدعيم الأمن والإطفاء والمرور و الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية.

ولفت لبيب الى ان الوزارة قامت بالعديد من الانشطة والمشروعات خلال العام المالي 2013/2014 أهمها:-

- تنفيذ المشروعات الملحة للمواطنين وتلبية الاحتياجات العاجلة لهم بإستثمارات حوالى 6 مليارات جنيه بجميع المحافظات .

- توقيع بروتوكول مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتطوير 30 منطقة غير مخططة ” عشوائية ” بتكلفة قدرها ( 350 ) مليون جنيه ، منها 17 منطقة بمحافظة القاهرة ، 13 منطقة بمحافظة الجيزة .

- توقيع بروتوكول بين وزارة التنمية المحلية واتحاد بنوك مصر ومحافظة القاهرة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتطوير 22 منطقة غير مخططة بمبلغ ( 150 ) مليون جنيه كمنحة من اتحاد بنوك مصر وشملت أعمال التطوير استكمال توصيل المرافق والخدمات العامة المطلوبة لهذه المناطق ( مياه الشرب – الصرف الصحي – رصف الطرق – تحسين خدمات الكهرباء – خدمات الدفاع المدني والحريق – إقامة أسواق – تطوير مراكز شباب ……….إلخ ) .

- توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق دعم مصر ( 306306 ) لتطوير وتجديد منطقة العسال وورشة سمعان وجرجس ” بمحافظة القاهرة بمساهمة من الصندوق قدرها 61 مليون جنيه .

- تخصيص مبلغ 150 مليون جنيه للقرى ” الأكثر إحتياجاً ” لتنفيذ مشروعات رصف الطرق لربط القرى ببعضها البعض وتغطية المناطق المحرومة بخدمات الكهرباء والإنارة وتحسين بيئة القرى .

- توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق دعم مصر ( 306306 ) حيث يساهم الصندوق بمبلغ 93,5 مليون جنيه لاستكمال مياه الشرب والصرف الصحي وخدمات الكهرباء والإنارة وتنفيذ وتطوير عدد من المدارس واستكمال الأنشطة الإجتماعية بعدد 10 قرى من القرى الأكثر إحتياجاً بمحافظات ” أسيوط – سوهاج – قنا ” .

- توقيع بروتوكول تعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لتنفيذ وإقامة قرية صديقة للبيئة منخفضة التكاليف إعتماداً على الخامات المحلية بمحافظة الفيوم كنموذج تجريبي يمكن تعميمه .

- توقيع بروتوكول مع جهاز شئون البيئة لتنفيذ عدد ( 900 ) وحدة منزلية لإنتاج الغاز الحيوي من مخلفات الحيوانات بمحافظتي الفيوم وأسيوط .

- توقيع بوتوكول مع ” الهيئة المصرية العامة للمساحة ” لتحديد الحدود الخارجية للحيز العمراني لعدد 222 مدينة ، 25082 عزبة ونجع ، بثوابت أرضية يتم رصدها على الشبكة الجيوديسية للجمهورية ويتم تسليمها للوحدات المحلية المختصة للعمل بها ، تم إتاحة مبلغ 20 مليون جنيه للهيئة المصرية العامة للمساحة كدفعة مقدمة وجاري التنفيذ.

- توقيع بروتوكول مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإعداد المخططات التفصيلية للقرى والمدن لعدد 433 قرية ، 72 منطقة بـ 24 مدينة ، وتم إتاحة مبلغ 40 مليون جنيه للهيئة الهندسية لإعداد هذه المخططات.

- توقيع بروتوكول مع وزارة البيئة بإجمالي مبلغ 20,05 مليون جنيه لتوفير معدات النظافة لمحافظتي القاهرة والجيزة وشملت 40 سيارة “قلاب” حمولة 5 أطنان ، 10 سيارات “مكبس” حمولة 22 طن تعمل كمحطة متنقلة للأحياء التي لا يتوفر بها محطات مناولة، بالإضافة لتنفيذ مشروعات تجريبية للجمع السكنى بنظام الفرز من المنبع بعدد 6 أحياء بمحافظة القاهرة ، 4 أحياء بمحافظة الجيزة .