أحمد عبد الحليم : لن أعمل بمجال الإدارة مرة آخرى.. وسأعود للتدريب

أكد أحمد عبد الحليم مدير الكرة السابق بنادى الزمالك، أنه وافق على العمل الإدارى بنادى الزمالك، لأنه ناديه ولا يمكن أن يرفض له طلبا، ولكن بعد رحيله لن يكرر هذه التجربة مرة أخرى.

وأضاف عبد الحليم فى تصريح خاص لوكالة ”ONA” إنه سيعود مرة آخرى لمجال التدريب ولن يعمل بالمجال الإدارى مهما كانت الظروف .

ووجه مدير الكرة السابق بالزمالك الشكر لميدو المدير الفنى للزمالك على حديثه الطيب عنه، مشدداً على أنه وعبد الرحيم محمد المدرب العام السابق لم يمثلا عقبة فى وجه ميدو بخصوص قراراته الفنية لأنهما تعامل مع الأمور وفقاً لوضعهما فى الجهاز الفنى دون تخطى الاختصاصات.

وكان ميدو قد أكد أنه لا يجرؤ أى أحد داخل النادى على التعدى على اختصاصاته كمدير فنى للفريق، مضيفا أن محمد صلاح المدرب العام، وعبد الحليم على مدير الكرة كلا منهما له اختصاصاته الذى سيلتزم بها.

وأضاف ميدو أنه يكن لصلاح وعبد الحليم كامل التقدير والاحترام، و أن الجهاز الفنى للزمالك يعمل وفقا للمشورة بينهم، لكن دون تخطى فى الاختصاصات، واصفا الأبيض بأنه يمتلك أقوى خط هجوم فى الدورى المصرى.