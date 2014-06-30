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مصرع شخص وإصابة 4 في مشاجرة بالمنوفية

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مصرع شخص وإصابة 4 في مشاجرة بالمنوفية مصرع شخص وإصابة 4 في مشاجرة بالمنوفية

أرشيفية

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية الراهب مركز شبين الكوم وتم نقل المتوفى والمصابين لمستشفى شبين الكوم التعليمى وذلك بتحريض من أحد المسجلين خطر لاعتقاده إرشاد القتيل عنه.

تلقى اللواء سعيد ابو حمد مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء مجدى سابق حكمدار المديرية يفيد بمشاجرة ومتوفى ومصابين بقرية الراهب وبالانتقال تبين مصرع السيد سالم عبد الوهاب -39 سنة- عاطل بطلقات خرطوش بالرقبة والصدر والكتف الايمن وتوفى عقب مستشفى شبين الكوم التعليمى وتبين أن سبق اتهامه فى قضيا ضرب حرق عمد مخدرات و إصابة ماهر عبد الجواد -31 سنة- طرف أول ، وطرف ثانى هيثم عبد الله النعمانى -32 سنة- عاطل والده عبد الله عبد العاطى والدته فوزية وبسؤال شقيق المتوفى رضا -34 سنة- اتهم الثالث بقتل شقيقه بتحريض من “محمود ح ف” بسبب إعتقاده قيام المجنى عليه بإرشاد الشرطه عنه.

تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 20059 جنح شبين الكوم وتولت النيابة التحقيقات.

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