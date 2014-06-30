بعد محاولته الهروب.. وصول عادل حبارة لأكاديمية الشرطة لبدء المحاكمة

وصل منذ قليل، المتهم عادل حبارة والمتهمين المحبوسين جميعا في قضية خلية ” المهاجرين والأنصار “، لمقر محاكمتهم بأكاديمية الشرطة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة رفح الثانية”.

الجدير بالذكر انه كانت هناك محاولة لتهريب المتهمين بعد انتهاء الجلسة الماضية اثناء ترحيلهم من مقر محاكمتهم بأكاديمية الشرطة الي محبسهم بسجن طره، وذلك من خلال قيام أشخاص مجهولة بأطلاق الأعيرة النارية علي قوات الامن المكلفة بتأمين سيارة الترحيلات والتي بادلتهم الاعيرة النارية وبالفعل أستطاع المتهمين النزول من السيارة والهروب داخل الصحراء ولكن تمكنت قوات الأمن من ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم مرة اخري.

وتضم لائحة الأتهام إرتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وجنوب سيناء، كما نسب للمتهمين إرتكاب ما يعرف إعلاميًا بـ”مذبحة رفح الثانية”، التى راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندى الأمن المركزى، بجانب قتل مجندين بـ”بلبيس”.