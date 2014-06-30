“مناهضة أخونة مصر” تحمل “محلب” مسئولية تفجيرات الاتحادية

حملت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء مسئولية وقوع تفجير الإتحادية الذي أسفر عن إستشهاد ضابط اليوم.

وقال محمد سعد خير الله فى بيان صادر عن الجبهة ، اليوم الاثنين ، أن الإرهاب يرتع ويتجول حتى وصل إلى محيط قصر الإتحادية وهذا يعني أن الحكومة في حالة غيبوبة تامة.

وأكد خير الله ان الجبهة الشعبية طالبت مراراً وتكراراً بتخصيص دوائر للقضايا المتعلقة بالإرهاب حتى إستجاب رئيس الوزراء السابق “الببلاوي” وخصص عدة دوائر ولكن بعد ذلك تبخر هذا الموضوع.

وصرح خير الله بأن الإرهاب الحالي لن يتوقف إلا عندما تحدث محاكمات تسفر عن عقوبات سريعة ورادعة ضد كل من يشارك أو يتورط أو يحرض على تنفيذ عملية إرهابية وهذا لن يتم في ظل هذه التسويفات والتأجيلات في تلك القضايا وتسائل متى تفعل الدوائر المخصصة للفصل في مثل هذه الأمور.