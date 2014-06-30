مصر تفوز بجائزة الأسبوع المالي للأطفال والشباب عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

فازت مصر ممثلة في المعهد المصرفي المصري بجائزة الأسبوع المالي العالمي للأطفال والشباب لعام 2014 عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة التربية والتعليم والمعهد المصرفي المصري، خلال مبادرة “عشان بكره” في فعاليات الأسبوع المالي العالمي لعام 2014 .

وقال هاني كمال المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم إن مصر فازت بهذه الجائزة نظرا لما قامت به من حملات توعية لما يزيد على 360 ألف طالب وطالبة من طلاب المدارس.

وأضاف أنه تم تنفيذ 15 نشاطا من الأنشطة العشرين المقترحة من منظمة التمويل الدولية للشباب والأطفال خلال الأسبوع المالي العالمي خلال الفترة من 9 إلى 13 مارس 2014.

وأوضح أن الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم تلقى تهنئة من البنك المركزي المصري “المعهد المصرفي المصري” للفوز بهذه الجائزة، كما قدم البنك الشكر للدكتور علاء عبد الغفار مستشار الوزير للتطوير والجودة ، وللأستاذ طارق عبد العزيز بوحدة السياسات والتخطيط ومنسق المشروع بالوزارة على مجهوداتهما خلال تلك الفعاليات .

أ ش أ