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فتح الله يقترب من الفتح السعودي

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فتح الله يقترب من الفتح السعودي فتح الله يقترب من الفتح السعودي

اقترب محمود فتح الله مدافع الزمالك من الرحيل إلى الفتح السعودي عقب انتهاء مباريات الفريق الأبيض في الدورة الرباعية لتحديد بطل الدوري الممتاز.

وعلم FilGoal.com أن الفتح دخل في مفاوضات مع مدافع الزمالك الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

واجتمع اللاعب بمسؤولي الفتح منذ فترة، من أجل الاتفاق على تفاصيل التعاقد.

فتح الله ينتظر حتى نهاية مباريات الدورة الرباعية من أجل تحديد موقفه النهائي، حيث يمتلك عروضا من فرق أخرى.

وخسر الزمالك مباراته الأولى في الدورة الرباعية من غريمه التقليدي الأهلي 1-0، وأهدر فتح الله ركلة جزاء للأبيض.

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