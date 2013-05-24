أخبار عاجلة

5 علامات تنذر بسرطان الثدي -
ضبط كميات من "الفسيخ" و"الرنجة" الفاسدة في حملة تموينية بدمياط -
صور| مخالفات بالجملة بدار أيتام «العندليب والفاجومي» في الشرقية -
توقيع مذكرة تعاون بين وزير البترول ونظيره الأردني في نقل خبرات الغاز -
الكهرباء: إضافة 6850 ميجاوات من طاقة الرياح و2879 من الشمس في 2022 -
شائعات اختطاف الأطفال تضرب قنا.. والأهالي يتوعدون المتسولين -
وزير الرى: تنفيذ 94% أعمال مشروع قناطر أسيوط الجديدة -
حكم نهائي.. إدراج عاكف وبديع والعريان والبلتاجي وآخرين بـ«قوائم الإرهاب» -
وزير الآثار لـ"النواب": مينفعش إسكندرية يتقفل فيها المتحف اليوناني ١٢ سنة -
دورة جديدة لفيرنكس آند هوم بالتعاون مع صناعة الأخشاب وجمعية المصدرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. DMC

البرقوق .. يحمي من سرطان الرئة ويحد من الجلطات ويرمم العظام

Google+ Print
البرقوق .. يحمي من سرطان الرئة ويحد من الجلطات ويرمم العظام البرقوق .. يحمي من سرطان الرئة ويحد من الجلطات ويرمم العظام

كتب : روان مسعد الجمعة 24-05-2013 20:38

تناول البرقوق بشكل يومي وبكميات كبيرة مفيد ولا يضر من يقومون بحمية "دايت"، وذلك لأنه منخفض السعرات الحرارية ولا يحتوي على دهون مشبعة تضر بالقلب، فضلا عن احتوائه على العديد من المركبات المعززة للصحة والمعادن والفيتامينات والكثير من الألياف الغذائية مثل السوربيتول وإزاتين وهي معروفة بقدرتها على تنظيم عمل الجهاز الهضمي بالتالي تخفف من التعرض للامساك.

يحتوي البرقوق أيضا على أنواع مختلفة من الفيتامينات التي تساهم في الوقاية من الأمراض وتحسين الصحة العامة، منها فيتامين C الذي يقي من احتقان الزور ونزلات البرد. يحافظ أيضا البرقوق على الأغشية المخاطية والجلد وصحة العين كما يحمي من سرطان الرئة وسرطان الفم، وذلك لاحتوائه على فيتامين (أ)، بالإضافة إلى مجموعة فيتامينات B، مثل النياسين وفيتامين B-6 وحمض البانتوثنيك، وهي تساعد على اختلاط والكربوهيدرات والبروتينات مما يحد من حدوث الجلطات، وينشط الدورة الدموية ويساعد على ترميم العظام.

لكبار السن، يلعب البرقوق دورا كبيرا، فهو من خلال مجموعة الفيتامينات والألياف الموجودة به يحمي من مرض الزهايمر ويقلل من البقع الصفراء التي تظهر بالعين مع تقدم السن، كما يقلل من أعراض التهاب المفاصل والروماتيزم.

ثمرة الخوخ غنية أيضا بالبوتاسيوم والفلورايد والحديد المطلوب لتكوين خلايا الدم الحمراء، كما أن البوتاسيوم أيضا عنصر مهم لخلايا الجسم التي تسيطر على معدل ضربات القلب وضغط الدم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC