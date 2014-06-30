أخبار عاجلة

بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
السفيرة عزيزة - الإعلامية / سناء منصور لـ "أبلة فضيلة " في ذكرى ميلادها " كل عام وأنتي بخير " -
ملاعب ONsport: هل تتوقع إسمرار المدرب الجديد إيناسيو مع الزمالك -
ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الثلاثاء 4 أبريل 2017 -
محافظ المنيا يشهد فعاليات مؤتمر "التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017".. صور -
حريق داخل مركز شباب الجزيرة.. والحماية المدنية: 10 سيارات لإطفاء -
بالصور || أهالي الشرقية يسحلون بلطجي يخطف الأطفال من أمام المدارس ويكشفون عن الطريقة التي يستدرجهم بها -
السفيرة عزيزة - د. نورهان قنديل " أخصائي تغذية علاجية " ... رياضة " spinning " -
السكة الحديد تخالف قرار "الوزراء" بترشيد الإنفاق.. والوزير "خارج نطاق الخدمة"- مستند -
اردوغان لبوتين: هجوم إدلب "الكيميائي غير الإنساني" يهدد محادثات السلام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

إنشاء أول كلية للعلوم الصحية التطبيقية بجامعة بني سويف

Google+ Print
إنشاء أول كلية للعلوم الصحية التطبيقية بجامعة بني سويف إنشاء أول كلية للعلوم الصحية التطبيقية بجامعة بني سويف

جامعة بني سويف

أعلن الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف عن إنشاء أول كلية للعلوم الصحية التطبيقية بجامعة بني سويف بهدف رسم خريطة مستقبل للتعليم الطبي والتى تشمل مد الدراسة بالمعاهد الفنية الصحية لتصبح أربع سنوات بدلاً من سنتين ومخاطبة المسئولين بذلك.

وأوضح أن مجلس الجامعة أعلن موافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء الكلية بجامعة بني سويف ، مؤكدًا على أنه سوف تبدأ الدراسة بالكلية في سبتمبر القادم 2014.

وأشار إلى إن التوجهات المستقبلية للجامعة تكمن في النهوض بمستوى التعليم الأكاديمي والتطبيقي بالكليات، وأن كلية العلوم الصحية هي أحد الشرايين الهامة التى تهدف الجامعة من خلالها خدمة وتنمية المجتمع، وحرصًا من الجامعة على الارتباط الوثيق بالمجتمع والتفاعل معه حيث عمدت الجامعة علي النهوض بالمستوي الأكاديمي للأقسام العلمية والارتقاء بها وجعل ذلك هدفا أساسيًا ورئيسيًا من أهداف كلية العلوم الصحية.

وأوضح أن هذه الكلية سوف تسهم في توفير كوادر علمية وفنية مؤهلة ومتميزة وملائمة لسد احتياجات سوق العمل في جميع المجالات التخصصية ليصبح مواكبًا للتطورات المستمرة في العلوم والتكنولوجيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا