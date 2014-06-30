أعلن الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف عن إنشاء أول كلية للعلوم الصحية التطبيقية بجامعة بني سويف بهدف رسم خريطة مستقبل للتعليم الطبي والتى تشمل مد الدراسة بالمعاهد الفنية الصحية لتصبح أربع سنوات بدلاً من سنتين ومخاطبة المسئولين بذلك.

وأوضح أن مجلس الجامعة أعلن موافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء الكلية بجامعة بني سويف ، مؤكدًا على أنه سوف تبدأ الدراسة بالكلية في سبتمبر القادم 2014.

وأشار إلى إن التوجهات المستقبلية للجامعة تكمن في النهوض بمستوى التعليم الأكاديمي والتطبيقي بالكليات، وأن كلية العلوم الصحية هي أحد الشرايين الهامة التى تهدف الجامعة من خلالها خدمة وتنمية المجتمع، وحرصًا من الجامعة على الارتباط الوثيق بالمجتمع والتفاعل معه حيث عمدت الجامعة علي النهوض بالمستوي الأكاديمي للأقسام العلمية والارتقاء بها وجعل ذلك هدفا أساسيًا ورئيسيًا من أهداف كلية العلوم الصحية.

وأوضح أن هذه الكلية سوف تسهم في توفير كوادر علمية وفنية مؤهلة ومتميزة وملائمة لسد احتياجات سوق العمل في جميع المجالات التخصصية ليصبح مواكبًا للتطورات المستمرة في العلوم والتكنولوجيا.