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السجن 10 سنوات لزوج قتل زوجته لرفضها إطعام والدته

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السجن 10 سنوات لزوج قتل زوجته لرفضها إطعام والدته السجن 10 سنوات لزوج قتل زوجته لرفضها إطعام والدته

أرشيفية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة عماد.خ. 35 عاما – سائق، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بعد قيامه بقتل  زوجته بسبب رفضها تقديم الطعام لوالدته والتصميم على الإنفصال.

كان رجال مباحث قسم شرطة عين شمس قد تلقوا بلاغا بوصول مديحة ح،  30 عاما ، ربة منزل ، بها إصابات بالغة في أماكن متفرقة من جسدها، ووفاتها عقب وصولها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ، تبين أنها رفضت تقديم الطعام لحماتها وطالبت زوجها بطلاقها بسبب المشاكل التى تنشب بينها وبين حماتها بصفة مستمرة، وذلك لان حماتها  تفرض على أبنائها أن يقدموا لها هدية من الذهب، فحدثت بينهما مشادة، قام الأخير على إثرها بتوجيه طعنات نافذة من سلاح أبيض ” سكين ” إلى جسدها.

وعقب تقنيين الإجراءات وإتخاذ التدابير الأمنية اللازمة والتى من بينها إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة والتى إستهدفت ضبط المتهم، وبمواجهته أعترف بإرتكابه الواقعة ، وحرر محضر اللأزم وبعرضه على النيابة العامة أحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها.

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