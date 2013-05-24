وزارة الصحة: خروج جميع المشتبه بإصابتهم بتسمم غذائي في جامعة الزقازيق

كتب : أ ش أ الجمعة 24-05-2013 21:27

قالت وزارة الصحة مساء اليوم الجمعة إن جميع المشتبه باصابتهم بتسمم غذائي من طلاب المدينة الجامعية بجامعة الزقازيق وعددهم 150 طالبا خرجوا جميعا.

وذكر الدكتور سعد زغلول، مساعد وزير الصحة رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، أن كافة

المصابين تم نقلهم على الفور بعد إصابتهم بحالات إشتباه بتسمم الغذائي عقب تناولهم وجبة الغذاء اليوم، مشيرا إلى أنه قد تم إسعاف المصابين بالمستشفيات وخرج منذ قليل جميع المصابين.

وأضاف أنه تم أخذ عينات من المصابين لتحليلها والتعرف علي نوع الفيروس الذي أصاب الطلاب.